直擊／才新婚10天！Lulu當眾突喊「我懷孕了」　陳漢典樂歪：等這天很久了

記者蕭采薇／台北報導

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）本月20日登記結婚，正式成為夫妻，兩人30日婚後首次亮相，為舞台劇《半里長城》造勢。戲裡兩人飾演曾交往過的戀人，儘管陳漢典有了新女友仍餘情未了，Lulu甚至為了挽回戀人而說出：「我懷孕了！」

▲陳漢典、LuLu婚後首度現身，為舞台劇《半里長城》彩排造勢。（圖／記者黃克翔攝）

李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，將於10月31日至11月2日在國家戲劇院正式開演。演出前夕（10月30日）特於國家戲劇院舉行彩排記者會，由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等人，率先曝光劇中兩段精彩片段《秦軍攻趙》與《異人返鄉》。

陳漢典、Lulu戲裡兩人飾演曾交往過的戀人，Lulu甚至為了挽回對方而說出：「我懷孕了！」被問到戲外是否也有練習過？他們現場馬上來一段，Lulu在鏡頭前對著陳漢典說：「我懷孕了！」陳漢典則說：「太好了！早就等這天等很久了！」但Lulu也馬上強調：「我現在是沒有懷孕！」

▲陳漢典、LuLu在舞台劇《半里長城》飾演前任，戲外卻濃情蜜意。（圖／記者黃克翔攝）

不過這齣戲除了台北外，還會到高雄、台中演出，陳漢典說：「搞不好明年2月台中場，大家就會看到一個孕婦。」嚇得Lulu趕快說：「目前是真的沒有計畫。」不過兩人新婚甜蜜蜜，連監製王月都說：「他們真的很濃情蜜意。」導演也爆料，早在公開前就發現他們「不單純」，那時就覺得「漢典好像真的很喜歡Lulu！」

▲陳漢典、LuLu婚後首度現身，為舞台劇《半里長城》彩排造勢。（圖／記者黃克翔攝）

《半里長城》透過「戲中戲中戲」的演出形式，諷刺歷史、調侃現實，三流劇團的大夢與大亂，演變成一場你我經歷的人生喜劇。將於10月31日至11月2日在台北國家戲劇院、12月27日在高雄衛武營，以及明年2月28日在臺中歌劇院演出，購票請上寬宏售票。