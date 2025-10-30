ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王子粿粿「9段調情對話」曝光！
晚間有感降溫「雨連下5天」
蔡阿嘎曬5合照「同框對象」都出事
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 王子 晏柔中 蔡瑞雪 坣娜 坤達 柯佳嬿

直擊／才新婚10天！Lulu當眾突喊「我懷孕了」　陳漢典樂歪：等這天很久了

記者蕭采薇／台北報導

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）本月20日登記結婚，正式成為夫妻，兩人30日婚後首次亮相，為舞台劇《半里長城》造勢。戲裡兩人飾演曾交往過的戀人，儘管陳漢典有了新女友仍餘情未了，Lulu甚至為了挽回戀人而說出：「我懷孕了！」

▲▼ 《半里長城》彩排-陳漢典,黃路梓茵（LuLu）。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳漢典、LuLu婚後首度現身，為舞台劇《半里長城》彩排造勢。（圖／記者黃克翔攝）

李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，將於10月31日至11月2日在國家戲劇院正式開演。演出前夕（10月30日）特於國家戲劇院舉行彩排記者會，由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等人，率先曝光劇中兩段精彩片段《秦軍攻趙》與《異人返鄉》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳漢典、Lulu戲裡兩人飾演曾交往過的戀人，Lulu甚至為了挽回對方而說出：「我懷孕了！」被問到戲外是否也有練習過？他們現場馬上來一段，Lulu在鏡頭前對著陳漢典說：「我懷孕了！」陳漢典則說：「太好了！早就等這天等很久了！」但Lulu也馬上強調：「我現在是沒有懷孕！」

▲▼ 《半里長城》彩排-陳漢典,黃路梓茵（LuLu）。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳漢典、LuLu在舞台劇《半里長城》飾演前任，戲外卻濃情蜜意。（圖／記者黃克翔攝）

不過這齣戲除了台北外，還會到高雄、台中演出，陳漢典說：「搞不好明年2月台中場，大家就會看到一個孕婦。」嚇得Lulu趕快說：「目前是真的沒有計畫。」不過兩人新婚甜蜜蜜，連監製王月都說：「他們真的很濃情蜜意。」導演也爆料，早在公開前就發現他們「不單純」，那時就覺得「漢典好像真的很喜歡Lulu！」

▲▼ 《半里長城》彩排-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳漢典、LuLu婚後首度現身，為舞台劇《半里長城》彩排造勢。（圖／記者黃克翔攝）

《半里長城》透過「戲中戲中戲」的演出形式，諷刺歷史、調侃現實，三流劇團的大夢與大亂，演變成一場你我經歷的人生喜劇。將於10月31日至11月2日在台北國家戲劇院、12月27日在高雄衛武營，以及明年2月28日在臺中歌劇院演出，購票請上寬宏售票。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳漢典Lulu黃路梓茵半里長城

推薦閱讀

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

6小時前

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

6小時前

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

9小時前

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

3小時前

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

6小時前

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

10/29 13:57

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

8小時前

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

10/29 14:33

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！只和王子穿情侶裝…網傻眼：超明顯

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！只和王子穿情侶裝…網傻眼：超明顯

5小時前

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

19小時前

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

18小時前

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

10/29 15:14

熱門影音

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
邵雨薇限時動態

邵雨薇限時動態
遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實
梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我

梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

看更多

【小小年紀一把年紀】小妹妹萬聖節cosplay阿嬤過馬路　逼真還原超可愛

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前23

NewJeans一審慘敗！法院認定合約仍有效　五人恐「無限期冷凍」

29分鐘前0

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱住曹佑寧」　全看傻：超沒邊界感

39分鐘前10

葛仲珊淡出演藝圈7年！　強勢宣告回歸「年底有喜了」

40分鐘前52

直擊／才新婚10天！Lulu當眾突喊「我懷孕了」　陳漢典樂歪：等這天很久了

45分鐘前10

薔薔代班《不熙娣》！放話收視公約「三點全都露」　吳姍儒被玩壞現場崩潰

59分鐘前0

開賣一週！婁峻碩《RECHARGE》吉隆坡巡演喊卡　經紀公司曝原因

1小時前30

細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap驚喊：無數男人的陰影

1小時前1128

王子不倫粿粿形象大翻車！　主辦緊急「取消上海演唱會」

1小時前1229

王子粿粿「9段調情對話」完整曝光！1年半前早開始　公然聊色：啪啪啪

1小時前3

上節目被考北韓首都「粿粿脫口南韓」！1反應網嘆：無感變反感

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王子、粿粿出手了！
    6小時前3048
  2. 徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」
    6小時前3825
  3. 晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲
    9小時前169
  4. 范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」
    3小時前4072
  5. 王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密
    6小時前1819
  6. 粿粿3年前答應求婚照被挖！
    10/29 13:572010
  7. 王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中
    8小時前2616
  8. 坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他
    10/29 14:331819
  9. 粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！
    5小時前1218
  10. 獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　
    19小時前3057
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合