Travis Scott演唱會派對名單超大咖！GD、CL、好萊塢精靈女神全現身

美國知名饒舌歌手Travis Scott個人巡迴演唱會《CIRCUS MAXIMUS WORLD TOUR》開巡到亞洲，在上個週末10月25日抵達韓國首爾開唱，不只吸引等待已久的歌迷擠爆現場，台下更是眾星雲集RIIZE成員元彬以及炤熙、怪物新人混聲團ALLDAY PROJECT、2NE1隊長CL以及BIGBANG隊長「GD（G-Dragon、權志龍）」等等人氣藝人們，也紛紛化身小粉絲到場看控啦。

Travis Scott收工後開趴

「派對名單超大咖」爆熱議

在演唱會精彩落幕後，Travis Scott也包場舉辦「AFTER PARTY TRAVIS SCOTT - CIRCUS MAXIMUS in Korea」，只邀請工作人員、好友出席，會後上傳的照片中，除了發現多位「KPOP大咖」現身，還出現泰國人氣演員、好萊塢巨星、時尚圈名人，讓網友們紛紛大呼：「怎麼都跑去韓國了？」

▲Travis Scott演唱會派對眾星雲集。（圖／IG@gvasalia，下同）

▲派對花絮照。（圖／X@aboutadp）

參與派對的VETEMENTS創意總監Guram Gvasalia上傳的派對花絮照中，可以看到GD、CL以及江南大叔「PSY」入鏡，還開心與大家敬酒狂歡，「YG老戰友同框出現」，看起來與Travis Scott私下有好交情，就連ALLDAY PROJECT的成員Annie也尬一腳。

另外，照片裡更發現受封「泰版道明寺」、演紅泰國BL劇《只因我們天生一對》的泰國演員Bright Vachirawit也現身，甚至還有一位金髮的超美外國美女超眼熟…沒想到是憑藉Netflix影集《后翼棄兵》以及電影《女巫》、《分裂》、《異裂》爆紅的新生代驚悚片女王「精靈女神」安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），居然也出現在首爾的派對現場，與CL相談甚歡的她，讓網友們再度驚訝：「原來兩個人認識！？」

