蔡阿嘎曬5合照不寒而慄！網驚認范姜彥豐粿粿…「同框對象」都出事

記者陳芊秀／綜合報導

男星范姜彥豐昨日（29）控訴妻子粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），引發全台社會議論。YouTuber蔡阿嘎30日曬出5張合照，網友一看同框對象驚呼「太扯！每個都出問題！」

▲蔡阿嘎曬合照，網友認出陷婚變風波的范姜彥豐與粿粿。（圖／翻攝自臉書）

蔡阿嘎發文：「看完這些照片不寒而慄了……，這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了……。」而他共曬出5張合照，網友認出同框對象包括正在控訴出軌的范姜彥豐與粿粿、正在打官司的Andy老師與前女友家寧、經歷被家暴離婚的台南Josh，還有日前宣布離婚的台日網紅夫妻茂木夫妻，以及離婚的日馬夫妻檔Ryuu與Yuma。

▲蔡阿嘎夫妻同框Andy老師與家寧，兩人分手正在打官司。（圖／翻攝自臉書）

▲蔡阿嘎夫妻同框Ryuu與Yuma，兩人已經離婚。（圖／翻攝自臉書）

▲蔡阿嘎夫妻同框台南Josh，日前宣布離婚。（圖／翻攝自臉書）

▲蔡阿嘎夫妻同框茂木夫妻，兩人已經離婚。（圖／翻攝自臉書）

而蔡阿嘎曬完照片後補充留言「我是說二伯（指以後不要再隨便跟人合照了）！肯定是她的問題」。網友輪番驚呼「阿娘喂！以後夫妻不要隨便找情侶檔、夫妻檔拍照啦」、「太扯～每個都出問題」、「媽呀！你是婚姻界的國師嗎」、「可怕！不要亂拍照」、「都出事」、「變嘎哥魔咒」、「比八卦山大佛還靈驗」。