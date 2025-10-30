粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！只和王子穿情侶裝…網傻眼：超明顯

記者潘慧中／綜合報導

粿粿29日被范姜彥豐指控握有她出軌王子的證據，她事後反擊老公所說的「與事實不符」，只是不久後，王子卻道歉坦承在得知她協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，雙方說法似乎兜不攏。更可疑，有網友發現她出遊時疑似還穿了王子的外套。

▲▼王子的外套後來似乎給粿粿穿了。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）



從那趟長達10多天的美國之旅影片中，可以看到王子有穿一件異材質拼接的黑色外套，手臂以下是亮面的皮革。只不過，有網友發現粿粿後來似乎穿了他這件外套，他自己則穿了另一件有領子的黑外套。

▲▼王子本來一直穿著這件異材質拼接的黑色外套。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）



不只這樣，粿粿旅程中搭摩天輪的時候，肩膀上披的黑色外套似乎就是王子的這件外套，讓不少眼尖網友留言說：「王子的棒球外套很突然就被吹到了粿粿身上，好大的風」、「老王的外套香嗎？」而且一行人去迪士尼時，只有粿粿和王子不約而同穿上印有「MICKEY」的衣服，令不少網友直呼：「互動得超明顯！傻眼！」

▲▼粿粿搭摩天輪時似乎也披著王子的外套。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）



事實上，面對范姜彥豐的指控，粿粿經紀人事後坦言雙方已經分居很久了，「原因是過不下去了」，她談到婚姻也有哭過，「影片諸多內容不是事實，等到釐清之後會跟大家說，男方突然發布影片，應該任何事情都無法做好準備吧。」

▲▼粿粿剛好只和王子穿了印有「MICKEY」的衣服。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c、prince_pstar）



不久後，王子在社群網站發文首度回應，他先澄清並未介入他人婚姻，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」但他坦言是在得知女方協議離婚的過程中，自己從一個單純的傾聽者，漸漸變得太過關心，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」他誠實認錯地表示：「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」