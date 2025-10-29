ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粿粿「與事實不符」…王子認了！　律師劃重點：就是承認聊騷

記者劉宜庭／綜合報導

男星范姜彥豐今（29日）痛訴妻子粿粿出軌王子邱勝翊，震驚演藝圈。對此，粿粿發聲明反擊指出「與事實不符」，但過沒多久，王子就發布道歉聲明、坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。一連串事件令網友震驚不已，而知名李怡貞也發表個人看法：「寫那麼多字，就是承認聊騷麻。」

▲粿粿「與事實不符」…王子光速認了！　律師劃重點：就是承認聊騷。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞轉發王子道歉文。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

王子邱勝翊在聲明中，先是為佔用大家時間道歉，並向當事人及所有受影響的人表達最真誠的歉意。他接著澄清：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」然而，他接著在文中承認：「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者逐漸漸漸萌生了超過朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」

▲粿粿「與事實不符」…王子光速認了！　律師劃重點：就是承認聊騷。（圖／翻攝自王子IG）

▲粿粿、王子。（圖／翻攝自王子IG）

對於這篇試圖止血的聲明，長期關注時事議題的李怡貞律師顯然不買單。她幾乎轉發王子發文截圖，並發表了犀利的評論：「這個承認的速度會不會太快？」她直言：「寫那麼多字，就是承認聊騷嘛！」李怡貞律師更提出質疑：「跟有家庭的人聊騷叫做沒有想要破壞人家家庭關係喔？？？」隨後，她更在自己的貼文留言區補上一句犀利總結，狠酸：「小王承認，外遇婦不認？！」引發網友熱議。

▲▼范姜彥豐工作停擺經濟危機！婚後房產在粿粿名下…工作室帳戶她掌控。（圖／翻攝自IG）

▲▼范姜彥豐工作停擺經濟危機！婚後房產在粿粿名下…工作室帳戶她掌控。（圖／翻攝自IG）

▲范姜彥豐、粿粿3年婚變，他拍片控訴太太出軌。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐今錄製影片控訴粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用，「當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」

對於出軌指控，粿粿則是發出聲明反擊：「謝謝大家關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

過沒多久，王子就發出道歉聲明，坦承在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，「超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」他也表示：「未來我會更謹慎，反省並改進自己。很抱歉讓支持我的朋友擔心失望。」最後，他鄭重向受影響的當事人與親友致歉，「再次向范姜、粿粿以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意。對不起。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

