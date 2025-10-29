ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

記者葉文正／台北報導

Energy回歸以一首〈星期五晚上〉紅遍大街小巷，引發了16蹲風潮，如今傳出除了明年1月10、11日在台北小巨蛋舉辦的「ALL IN 全面進擊」演唱會及公益活動照常演出，而坤達目前主持的《綜藝玩很大》也宣布暫時離開，人選也逐漸浮現檯面。據了解，包括柯有倫與小刀都是代班人選，但好看娛樂表示，將以經常來節目的來賓為主。

▲▼▲▼坤達返抵桃園機場。（圖／機場聯誼會提供）

▲坤達返抵桃園機場，因閃兵遭逮捕。（圖／機場聯誼會提供）

Energy他們接下來商演、演唱會以及打進中國大陸市場的計畫喊卡，加上恐將面臨的賠償金，粗估損失新台幣近億元。其中以最多代言的坤達影響最大，對此記者求證經紀人，經紀人則沒有回應。

▲▼柯有倫出席第二屆《Muscle Star自然之星》。（圖／記者李毓康攝）

▲柯有倫成為代班人選。（圖／記者李毓康攝）

而Energy的節目中，目前要屬《綜藝玩很大》最受矚目，更是受到相當多粉絲歡迎的黑隊小隊長，地位原本在小鬼離世後無可動搖，只不過發生閃兵醜聞，坤達除了痛失一堆工作與代言，連帶也要離開《綜藝玩很大》，不過好看娛樂表示，因為部分節目都已經先錄好，所以之前有坤達的內容還是會播出，只是未來會找人選代班。

