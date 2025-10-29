美國行成團主因！粿粿半年前謝范姜彥豐給「放風券」：希望每年都有

記者劉宜庭／綜合報導

范姜彥豐和粿粿（江瑋琳）2022年結婚，今年驚爆婚變，他今指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），提到妻子自從去了一趟美國回來後，雙方婚姻感情突然轉冷。就有網友翻出，女方4月曾經發文感謝老公給「放風券」讓她出國玩，貼文如今再度掀起討論。

▲粿粿、王子等人4月組團到美國旅行。（圖／翻攝自王子IG）

粿粿在今年4月獨自和王子、晏柔中、王品澔、簡廷芮、胡釋安等友人到美國旅行，事後也在社群發文分享，這趟旅程充滿戲劇性，本來行程只有她和簡廷芮，已婚的她對於能「單飛」出國，既期待又怕受傷害，不斷自問「真的能去嗎？」

▼粿粿半年前曾發文感謝老公給放風券。（圖／翻攝自粿粿IG）



當時，粿粿在文中甜蜜透露，這趟旅行是她和簡廷芮的老公「不約而同」送上的生日禮物。她開心寫下：「跟家人旅行的幸福感不一樣，每天都像在校外教學還是畢業旅行的，好好玩，謝謝老公們的放風券，希望每年都有。」

范姜彥豐今錄製影片控訴粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用，「當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」

▲范姜彥豐公開指控粿粿外遇。（圖／翻攝自IG）



▲范姜彥豐、粿粿3年婚變。（圖／翻攝自IG）

對於出軌指控，粿粿稍早也發出聲明反擊：「謝謝大家關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

▼王子曾分享美國行的影片。（圖／翻攝自王子IG）