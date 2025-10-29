粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

記者潘慧中／綜合報導

范姜彥豐29日公開點名王子（邱勝翊）介入他與粿粿的婚姻，「你破壞了我的家庭！至今還與我的太太有密切聯繫！」控訴影片立刻在網路上掀起議論，還被挖出3年前曝光求婚照後，王子的真實反應，讓不少網友毛骨悚然地說：「細思極恐。」

▲粿粿3年前答應范姜彥豐求婚的照片被挖出來。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）



粿粿2022年3月答應范姜彥豐的求婚後，立刻曬出戴鑽戒的甜蜜合照，結果王子不久後，立刻模仿她和另一半的拍照方式和發文內容。

▲王子和宇宙立刻模仿粿粿、范姜彥豐的動作。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）



照片中，可以看到同為紅隊的王子和宇宙（林思宇）一起入鏡，他戴著紅隊，身穿黑色運動服，一手將女方湧入懷裡，眨眼露出調皮的笑容，「She asked,I say no.」宇宙還用類似繃帶的白布裹住無名指，試圖還原戴上婚戒的粿粿。

沒想到3年後，王子直接被范姜彥豐點名控訴介入婚姻，「做出這樣的事，你居然還能心安理得地打扮光鮮亮麗走紅毯、風光登台、甚至上台領獎？這就是你所謂『以人品自居、身為公眾人物愛惜羽毛』的方式嗎？真的好可笑，我居然還把這樣的人當作真心朋友。」

▲▼范姜彥豐控訴王子破壞了自己的家庭，而且至今還跟粿粿有密切聯繫。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang、meigo.c）



最後，范姜彥豐解釋之所以選擇用這種方式公開，是因為自己已走投無路，但他仍有經過深思熟慮，「唯一能給自己以及社會大眾的一份交代。以上，並非情緒性的控訴。謝謝大家。」