每天必喝1杯珍奶「下場超慘」！巫苡萱戒糖1年半…效果曝光：真的有差

記者潘慧中／綜合報導

巫苡萱2016年拿下LamiGirls海選冠軍後，便辭掉銀行工作改當啦啦隊，直到日前才正式卸下此身分，轉型為球團MC。她近日還上節目分享曾因為每天一定要喝一杯珍珠奶茶，導致膚況失控的經驗，在網路上引發一波討論。

▲巫苡萱以前每天都要喝一杯珍奶。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



巫苡萱解釋，當時雖然沒有喝到全糖，但至少都會喝半糖，「可是台灣的（飲料）已經很甜了，加上珍珠本來就有甜味」，導致她那段時間、大約1年半前的膚況明顯變差，「真的是臉上大爆痘，都蓋不掉。」

▲巫苡萱一度臉上大爆痘。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



為了改善膚況，巫苡萱決定調整飲食習慣，「我真的是戒掉珍珠奶茶、戒糖，然後咖啡也改喝美式，就是不加奶」，效果非常明顯，「我現在皮膚好很多！」

▲▼巫苡萱下定決心戒糖。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



巫苡萱坦言，過去皮膚問題嚴重到上鏡時都很困擾，「我之前錄影的時候，都請化妝師一定要幫我大遮瑕痘痘」，但對比現在的膚況，「真的滿有差的。」

▲巫苡萱現在的膚況已經好轉很多。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）