好多人拜託「用IG新功能簽名」！邵雨薇：簡直欺負我　錄27秒片回應

記者潘慧中／綜合報導

邵雨薇儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。近日格外引起討論的是，看到有粉絲希望她用Instagram的新功能簽名時，她難得公開回應：「叫3C白痴學會用IG簽名簡直是欺負我！」

▲邵雨薇被好多粉絲拜託用IG新功能簽名。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



[廣告]請繼續往下閱讀...

IG最近推出的新功能是可以在聊天室塗鴉，也因此讓部分粉絲向邵雨薇提出藉此隔空簽名的要求。對此，她28日深夜用搞怪濾鏡在限時動態附上苦笑冒冷汗的表情符號表示：「我能學會用濾鏡已經很不容易惹。」

▲▼邵雨薇擁有超高人氣。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



過了3小時，邵雨薇用搞怪濾鏡錄了一小段影片透露，真的很多人留言詢問她是否能用IG的新功能簽名，「但我不得不說，我沒有這個功能餒！」

▲邵雨薇還錄了27秒的影片回應。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



邵雨薇再三強調，她真的沒有這個新功能，「那A安餒，挖嘛恩災（怎麼會這樣，我也不知道）」，語氣相當無奈。