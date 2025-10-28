洪詩坐月子驚傳「角膜糜爛」！　眼睛劇紅近況曝光：真的要聽話

記者王靖淳／綜合報導

女星洪詩和李運慶在2023年結婚，去年剛生下女兒「哺哺」，今年10月初宣布二女兒平安誕生，最近還在坐月子的她，今（28）日突然透過IG發文曬出一張眼睛發炎的自拍照，透露自己角膜糜爛。貼文及照片曝光後，立刻湧入大批網友留言關心。

▲洪詩眼角膜糜爛。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩表示，日前李運慶曾在限動PO出她追劇哭爆的畫面，引來大批粉絲提醒她坐月子不能哭。雖然，她知道這個習俗，卻仍忍不住因為劇情感人而落淚。至於眼睛發紅的原因，洪詩透露經醫師診斷後，她罹患的是反覆性角膜糜爛。她解釋，這其實是舊疾乾眼症的緣故，因為過去曾發生過，一睡醒眼睛打開時突然感到很痛，接著瘋狂流淚的狀況。

當時，醫師已告知洪詩那是因為角膜太乾，所以跟眼皮黏在一起，才會在睜開眼睛時不慎破皮。原本，她都靠著睡前點淚膜來預防，不料，這次卻因在月中淚膜沒了，加上一直忘記買，才會讓舊疾再次復發。為此，洪詩坦言，最近她的右眼開始霧霧的，甚至還長針眼，直到某天睡醒，再次劇痛流淚，並伴隨紅腫漲，才讓她驚覺大事不妙，趕緊就醫。

▲洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



至於目前眼睛的狀況，洪詩表示她正在治療養好角膜，同時也坦言，在經過此次經驗才深刻體會到「坐月子真的要做好」的道理，「因為這時候的身體各部位，真的都比一般時期還要脆弱。」最後，她在文末呼籲：「坐月子的眉眉角角，真的要乖乖聽話啊。」

【洪詩IG全文】

坐月子期間真的不要哭

哭完隔天檢查發現眼睛角膜糜爛⋯

前陣子運慶Po出我在追劇哭爆的限動

然後就收到一堆人說坐月子不能哭

其實我也有知道這個習俗

但劇情太感人

我真的真忍不住

至於我的眼睛為什麼這麼紅？

沒有那麼誇張一哭就糜爛啦

但的確「哭」這件事情

很傷眼睛！

尤其坐月子期間

經醫生診斷我的眼睛是「反覆性角膜糜爛」

因為我有乾眼症的關係

之前就有過一睡醒眼睛打開的瞬間

突然感到很劇痛

然後瘋狂流淚

當時看了醫生

醫生說是因為角膜太乾

所以跟眼皮黏在一起

睡醒睜眼太快速就破皮了

後來之後睡前會點淚膜

一切就相安無事

但剛好在月中淚膜沒了

一直忘記買

加上有哺哺的關係

以及運慶開始拍戲了

休息的確沒有第一胎那麼充足

眼睛的變化是右眼視力開始霧霧的

然後長針眼

再來就是一樣睡醒時打開眼睛

劇痛到不行一直流淚

以及整個眼睛紅腫漲非常不舒服

沒想到最後是：反覆性角膜糜爛

目前正在治療養好我的角膜

以及我真的相信坐月子真的要做好

因為這時候的身體各部位

真的都比一般時期還要脆弱

我有一次洗完頭沒有即時吹乾

整個頭超痛

坐月子的眉眉角角

真的要乖乖聽話啊⋯