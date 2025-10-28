峮峮缺席《飢餓》遭轟請辭！　無奈曝背後原因：沒辦法控制

記者孟育民／台北報導

孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮今（28日）出席《飢餓遊戲》九周年記者會，先前峮峮因為缺席節目錄影遭到網友抨擊，甚至不少人到官方社群留言說「乾脆退出」，她對此解釋說：「剛好今年的錄影時間跟球賽時間有重疊，如果要去球場，這邊就比較沒有辦法平衡到，禮拜一其實是全部職棒啦啦隊練舞日，真的不知道要怎麼辦！剛好卡到時間，我沒辦法控制。」

▲孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮出席《飢餓遊戲》九周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

峮峮分身乏術，坦言對於網友留言難免影響心情，「一開始有一點，但後來有點忙就沒再去看了，不知道面對這種情況該怎麼辦，比如說調整時間，或是不知道要用什麼樣的方式讓大家知道說，其實因為剛好卡到時間，但我也沒有辦法控制比賽的時間。」

▲峮峮面對網友抨擊，坦言難免走心。（圖／記者林敬旻攝）

另外，昨中華職業棒球36年總冠軍戰「台灣大賽G5」由衛冕冠軍中信兄弟迎戰樂天桃猿，最後由樂天桃猿以9比7獲勝，勇奪隊史第8冠。峮峮對此，坦言難免失落，「今年已經是我第10個球季了，還是會期待封王，昨天就有點失落，但旁邊的人哭更慘，我就想說去安慰他們，像我們新來的團長，他是直接在墨鏡底下嚎啕大哭，突然發出很大的聲音，變成旁邊很多學姐在安慰他。」