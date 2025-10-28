佘詩曼痛失乾爹許紹雄！　忍淚悼念：我不會再哭了

記者王靖淳／綜合報導

香港資深藝人、有「Benz雄」之稱的許紹雄昨（27）日傳出病危入院，不料今（28）日凌晨被證實過世。為此，女星佘詩曼今（28）日下午在出席活動談到乾爹過世時再度泛淚。

▲佘詩曼談許紹雄時，一度哽咽。（圖／翻攝自微博）

根據《星島日報》報導，女星佘詩曼今（28）日照原定計畫飛北京工作，她在受訪時強忍淚水談論乾爹許紹雄過世一事，場面令人鼻酸。談到彼此合作的點滴，佘詩曼透露許紹雄每次拍戲都很認真，私下還是大家的開心果，大讚他個性樂觀又愛家。如今許紹雄病逝，讓她哽咽喊話對方：「老豆，雖然我很想你，但我不會再哭了，我也會照顧你的家人。」

事實上，許紹雄昨晚傳出病危的消息曝光後，家人及多位圈中好友急忙前往醫院探望，其中，和他多次演父女的女星佘詩曼在出席活動，被媒體問到許紹雄的病況時，一度哽咽泛淚，後來更臨時決定取消行程，趕往醫院探望對方。

▲許紹雄今（28）日證實過世。（圖／翻攝自微博）

據悉，許紹雄的家族在廣州是第一望族，他的祖先許拜庭，是廣州四大鹽商之首；太公許應騤更被慈禧太后認作乾兒子。而許紹雄的父親，則是經營金舖，讓他自小便衣食無憂。早年許紹雄剛出道時，雖然收入不豐，但已是開著賓士車上下班，因此獲得了「Benz雄」的稱號。