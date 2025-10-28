Sandy 3姊妹難得合體！0偽裝慶生全被拍 「獨缺鹿希派」原因超真實

記者潘慧中／綜合報導

吳宗憲婚後育有三個女兒和一個兒子，其中三姊妹的高顏值總是外界的關注焦點。近日格外引起討論的是，Sandy（吳姍儒）難得在社群網站上傳三姊妹的合照，為的就是要幫二妹慶生！

▲Sandy難得曝光三姊妹的合照。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



照片中，可以看到Sandy穿著白色針織上衣，藍邊設計顯得格外俏皮；她搭配牛仔褲和大框眼鏡，看起來十分有朝氣。坐在中間的二妹頂著短瀏海現身，和小妹都不約而同穿上黑色背心。

▲Sandy和小妹幫二妹慶生。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



難得的合照曝光後，吸引不少網友留言直誇是「氣質三姊妹」，Sandy看到後笑回：「還可以啦～給過給過。」

▲Sandy回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



至於鹿希派沒有現身這場慶生會的原因，有網友好奇留言問「忘了通知鹿希？還是他去錯地點」，Sandy則大笑回答，「完全沒揪啊，是姊妹的聚會喔」，更何況小弟也專心投入《星二代很忙內》的拍攝中。

▲▼Sandy解釋鹿希派缺席的原因。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

