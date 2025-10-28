38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

記者吳睿慈／綜合報導

南韓38歲女星殷嘉恩曾與諧星李相浩有過一段曖昧情，但她後來情歸歌手朴炫浩，兩人在4月結婚，28日迎來喜訊宣布懷孕，結婚僅6個月就有好消息，獲得大批網友祝賀。

▲38歲女星殷嘉恩懷孕。（圖／翻攝自殷嘉恩IG）



殷嘉恩與朴炫浩起初是Trot前後輩關係，後來發展成戀人。這段姐弟戀相差5歲，兩人於4月舉辦婚禮，僅邀請近親好友到場，晉升為夫妻近6個月，兩人愛得火熱，朴炫浩IG更是滿滿放閃照，非常恩愛。兩人在28日爆出喜訊，「殷嘉恩現已懷孕22周」，夫妻倆專注於胎教中。

▲殷嘉恩與老公交往1年結婚。（圖／翻攝自殷嘉恩IG）



事實上，殷嘉恩於2013年出道，後來透過《Miss Trot 2》展露頭角，最終獲得第7名。她曾與諧星李相浩有過一段曖昧情，但兩人最終沒能走到一起，後來她在2024年3月與朴炫浩正式交往，約莫交往1年左右結婚。

殷嘉恩長相甜美、以出眾的歌喉廣為人知，現在韓頗有知名度。她曾在節目上自爆「整形史」，坦承除了眼睛，整張臉都不是她的，立刻引起熱烈討論，網友多半稱讚她勇氣可嘉，直呼很喜歡她直率的性格。