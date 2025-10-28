沒濾鏡不修圖！許瑋甯、迪麗熱巴、王淨是「生圖殺手」

▲許瑋甯產後復出，狀態依然好到嚇人，一點都不像已經生過孩子，還是高齡產婦，女明星的保養實在太重要。（圖／鏡週刊資料照）

雖說很多人口頭上說不要「容貌焦慮」，但要是給他們挑一張醜照，或是不修片，直接「生圖」輸出登在媒體上，就算是年輕妹子，也沒有幾個人扛得住高畫質鏡頭下的放大凝視。不過有些人還真的天生麗質，就算是私下拍照，或是在帶了妝的前提下，就算不修片，依舊亮麗如昔，堪稱「生圖殺手」。

中國大陸女星迪麗熱巴新疆出生，身為維吾爾族的她，本身五官輪廓深又標緻，顏值也是對岸女星的天花板，加上膚質甚佳，只要狀況不是太差，拍照後根本不怎麼需要特別修圖，當然經過精修後的圖更是顛倒眾生啦！

▲迪麗熱巴的星光與美貌都在中國大陸女星中名列前茅，她的臉尤其扛得住還沒有精細修過片的「生圖」，令人羨慕不已。（圖／微博圖片）

一般來說混血兒都長得比較美，許瑋甯可以認證這個理論！她8月報喜產子，產後近3個月後出席活動，即使用記者手機原相機拍照，且未加濾鏡未修圖，美貌依舊沒有減損。

出道時19歲的王淨，現在也才不過27歲，還是青春可人之時。很愛在IG分享生活照的她，古靈精怪的照片很多，也有不少單純的美照。雖然難免有一些有修圖痕跡，但大部分看起來都還是很自然，清秀過人。

▲本來就長得很精緻且清秀的王淨，社群分享的日常照片主打就是「自然」，從不怕以真面目入鏡。（圖／王淨IG）



