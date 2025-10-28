昏迷5天三度接病危通知！　洪毛「找姪子簽字」：不敢讓媽媽知道

圖文／鏡週刊

8點檔綠葉演員洪毛上月驚傳因肝指數飆到8,000多，緊急住進加護病房，加上黃疸指數高達21，又引發敗血症，3度接到病危通知。51歲的他仍孤家寡人，事後哽咽地說：「根本不敢讓媽媽知道我這麼嚴重，只能叫姪子來醫院幫我簽字。」

▲洪毛當年探班姚元浩拍《廉政英雄》，因為需要有賽車手執照的演員而軋一角。（圖／翻攝自洪毛IG／鏡週刊）



洪毛（本名吳義文）入行14年，演出超過10部八點檔，日前拍攝《好運來》期間，突然發燒不退，直到有天舉步維艱甚至跌倒，虛弱就醫後馬上被轉診至大醫院送進加護病房。儘管他意識清醒，但急診醫師表示他已有生命危險，這才知道情況不妙。

▲洪毛住院一個月，打針已經找不到手的血管，只能改打腳。（洪毛提供）

連燒3天 引發敗血症

洪毛近年除了登山健走，也騎公路車鍛鍊，自認身體健康。不過他3年多前到診所健檢，當時肝指數就偏高，卻不以為意。今年8月他為了經營汽車用品分店，嚴重睡眠不足。某天突然連續發燒3天，在診所透過快篩等檢查仍找不出原因，只先吃退燒藥，但仍持續低燒。

▲洪毛近年熱愛騎車，去年還完成鐵人三項賽事，自認身體健康。（翻攝自洪毛IG）

又拖了一週後，洪毛明顯感覺體力不支，甚至無法踏上人行道旁的階梯。他強忍不適就醫，被轉診至大醫院做血液等檢查後，立刻進加護病房。當下他整個人都傻了，隨即陷入昏迷，5天後才醒來。原以為肝指數下降就能穩定病況，豈料醫生告知他黃疸指數是正常人的10倍以上，並警告「可能要換肝」，又收到病危通知，他心想，「這輩子就這樣結束了嗎？」醫院也要他轉往醫學中心等級的醫院，他再度轉院至新北市土城長庚醫院，才發現已引發敗血症，第三度收到病危通知。

▲洪毛爆肝住院期間曾向電視台報平安，豈料病況又有變化，引發敗血症。（翻攝自洪毛臉書）

經商慘賠 探班變客串

長達一個月的住院治療期間，洪毛還因感冒咳嗽發燒，簡直雪上加霜。他表示，最後是靠意志力撐下來的，也希望大家要愛惜身體，不要有恃無恐，生病一定要馬上就醫，發燒是警訊，自己吃退燒藥只是掩耳盜鈴。上週四（23日）他終於出院回家休養，但仍需要時間調養。他檢討過去把身體操壞，加上外食口味偏重，讓身體難以負荷。他坦言，若不是靠意志力撐過來，可能無法再見到大家。

▲洪毛（中）去年曾和許仁杰（左）出席餐廳開幕活動，當時體型較為水腫。（圖／鏡週刊）

洪毛人生大起大落。40歲那年，他因探班好友姚元浩拍攝《廉政英雄》而客串一角，從此踏入戲劇圈。過去他曾赴中國大陸經營製鞋工廠，年營業額破億元，卻因應酬喝酒出事，「有次喝到無法喘氣，舌頭、手腳都發麻，住進醫院3天，打點滴時，尿尿都是酒味。」之後因政府稅制改變，加上遇商業詐騙，他慘賠千萬元，兩手空空回台重新開始。

▲洪毛近期在民視8點檔《好運來》飾演深藏不露的中醫師。（圖／鏡週刊）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

