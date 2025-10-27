最仙吉他手出道了！　超狂背景曝光：是大咖男星愛徒

▲嚴爵旗下藝人裴安出道。（圖／鮪魚肚影音提供）



記者翁子涵／台北報導

嚴爵旗下的創作女聲annbae裴安以首支單曲〈養天使的方法〉出道，她過去常在師姐陳華舞台擔任吉他手與開場嘉賓的女孩，被粉絲封為「最仙吉他手」，裴安嬌羞表示：「在師姐演出當吉他手真的超榮幸！觀眾有注意到我就很感動。」她謙稱自己只是營造氛圍，笑說：「配上美美的電吉他可能看起來剛好很仙吧！」自幼學習古典鋼琴，高中迷上流行鄉村樂，從此她便與音樂結下不解之緣。

▲▼裴安被粉絲封「最仙吉他手」。（圖／鮪魚肚影音提供）



〈養天使的方法〉歌曲靈感來自日本繪本故事，描述小女孩撿到小天使後，發現只有說出真心話才能餵養祂，裴安將此概念化為歌，溫柔詮釋：「如果能真誠訴說故事，我就會化成你的天使，去擁抱你的脆弱。」裴安在MV中身穿白色蕾絲洋裝、手持電吉他，在柔光與搖滾聲浪中展現反差魅力。

片尾出現的小天使吊飾竟是裴安親手縫製的羊毛氈作品，她透露製作約花了八小時，期待「每一針一線都有靈魂」，身為實踐大學服裝設計系畢業生的她，笑說設計背景很有幫助，從封面排版到影像美感都能自己掌握，未來周邊商品也希望親手設計，打造獨有的annbae風格。

出道前，裴安曾跟著師姐陳華校園巡演觀摩，坦言舞台上超容易緊張，陳華一句暖心鼓勵：「一開始每個人都會緊張，把它當作身體在幫自己加油！」讓她印象深刻，裴安感動表示陳華給了她很多勇氣。她也分享MV最難忘的片段是在夕陽海邊，那刻真的覺得世界很溫柔。

