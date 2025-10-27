鄭興圓夢合作金曲歌后！　首挑戰1事崩潰：痛到像酷刑

▲鄭興新歌邀請戴佩妮合作。（圖／好的秋工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

創作歌手鄭興推出新單曲〈耶加雪菲〉，宣告第四張個人專輯即將問世，新歌邀請金曲歌后戴佩妮作曲，鄭興坦言本來非常緊張：「她本人比我想像中更活潑健談，本來見面前還有點怕生，但她開朗的個性讓我很快就放鬆下來。」鄭興笑說自己問了很多創作與保養聲音的問題，「她也在編曲方向上給了我許多實際建議，真的非常感謝她的全力相助。」

▲鄭興和戴佩妮新歌靈感來自一次對談。（圖／好的秋工作室提供）



靈感來自鄭興與戴佩妮的一次對談，當時他聊起近年迷上沖煮咖啡、旅途中總愛造訪在地咖啡館的習慣，Penny隨即提議：「那你要不要寫一首關於咖啡的歌？」兩週後，鄭興便完成了歌詞，描述自己在飛行途中，藉由一杯咖啡獲得嶄新的體悟。這段自然誕生的創作火花，也讓〈耶加雪菲〉成為兩人最具默契的合作作品。



除了曲風轉變，鄭興首度以金髮造型現身，更令所有樂迷驚喜無比，鄭興笑說，這是他第一次嘗試漂染淺色髮，過程堪稱一場「酷刑」，「我漂到第二次、後來在洗染時頭皮真的超痛，痛到一直拜託設計師趕快幫我洗掉染劑！」由於期間還有錄音行程，他分兩次完成染髮：「第一次漂加簡單上色後就已經很喜歡，第二次再加深色彩層次，最後變成灰棕調的奶茶色，意外覺得很適合我。」



近期鄭興也在社群平台上推出一系列「鄭先生的咖啡地圖」短片，以親自拍攝的咖啡店照片搭配他翻唱的歌曲，引起樂迷熱烈關注，如今揭曉，這系列作品其實是為〈耶加雪菲〉暖身的隱藏企劃。鄭興透露：「每間咖啡廳都是我的私房愛店，歡迎大家來巧遇我！」鄭興也分享，新專輯早在《盆地》發行後四天就開始企劃，邀請十位音樂創作上的引路人一同參與，用兩年時間探索與碰撞。

