李心潔首移師香港辦畫展！　私下純真童心曝光

記者翁子涵／台北報導

金馬影后李心潔三度辦畫展，首度移師香港，將18年前在香港生活7年的人生重要旅程，化作20多幅圓形畫作，以道地的香港小吃為靈感，親選經典港點「糖不甩」點題，帶領觀眾走進藝術家李心潔在香港的暖心回憶，感受那份純真無邪、不分年齡的童心溫暖。



藝術展的中文名「糖不甩」是李心潔親自命名，用香港家喻戶曉的甜點，圓潤的糯米球如同系列畫作中可愛的圓形孩童臉譜。糯米球表面黏著甩也甩不掉的花生糖粉，象徵著永駐每個人內心的童真，帶出無論年齡多大，每個人都應保有這份純真的初心。而英文的命名也同樣有巧思，「Childtopia」將「Child」（孩童）與「Utopia」（烏托邦）結合，用來表達在喧囂的成人世界中，為觀賞者創造一個回歸純真、尋找內心平靜的童心樂園。



在展覽開幕前，李心潔特別寫了一封信給香港觀眾，她在信中深情回憶了2001年至2007年在香港生活的美好時光，從茶餐廳的A餐、灣仔的艇仔粥，到在銅鑼灣街頭聆聽大樹，這些日常點滴都成為她生命中不可磨滅的印記，而她一直把這份香港時光深藏心底，帶進未來的每個日子裡。這封信不僅道出了她對香港的深厚情感，也闡述了《糖不甩》系列作品的創作理念，希望將這份童真而真摯的愛送給香港。