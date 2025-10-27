34歲柯震東再演高中生！九把刀「花15年打造《功夫》」宣布定檔了

記者黃庠棻／台北報導

年度熱血國片《功夫》改編自九把刀《都市恐怖病》系列同名小說，融合動作、奇幻、友情與懸疑等多重元素，由熱愛影視與音樂的黃立成率領麻吉砥加電影和非常清楚製作團隊，攜手台灣金獎團隊與韓國動作班底跨國合作，全片歷時兩年、斥資近三億元台幣製作，致力打造台灣影史最具規模的首部奇幻動作鉅片。

▲《功夫》由九把刀執導，並由戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷主演。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》由原著作者九把刀執導與編劇，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等金獎卡司擔綱演出，官方今（27）日釋出超前導預告，展現導演九把刀在故事結構、視覺美學與動作設計上的極致追求與創作能量，並宣布《功夫》將於2026年2月春節檔期全台盛大上映。

從《那些年，我們一起追的女孩》、《報告老師！怪怪怪怪物！》、《月老》到《請問，還有哪裡需要加強》，九把刀用15年時間書寫屬於台灣電影的獨特篇章。《功夫》今日曝光的超前導預告中，集結他過往代表作的經典片段，畫面搭配戴立忍鏗鏘有力的一句「有一種東西叫正義！」揭開序幕，強烈勾勒出《功夫》的精神核心。

九把刀表示「《功夫》是我15年心血的結晶，也是我對動作電影的致敬與挑戰。這部作品不只是打鬥，更是關於人生的淬煉與信念的試煉。」他坦言，《功夫》是他心中構思已久的夢想計劃，許多寫作當下在腦中構思的場景與劇情，受限於特效技術而無法實現。

如今，隨著台灣電影產業在視覺特效、拍攝設備與後製流程的全面升級，他終於能以更成熟的影像語言與國際級特效實力，將腦海中醞釀多年的畫面具象化呈現。《功夫》不僅是九把刀15年創作能量的集結，更被視為台灣電影在奇幻與動作視效領域的重要里程碑之作，可說是集近年台灣電影視效之大成的代表作品。

《功夫》改編自九把刀筆下最受歡迎的同名短篇小說，再度攜手御用男主角柯震東，這也是兩人繼《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》、《請問，還有哪裡需要加強》後第四度合作。被戲稱為「萬年高中生」的柯震東，此次將以嶄新面貌詮釋《功夫》中極具層次的核心角色，與戴立忍、朱軒洋共同挑戰高強度動作戲領域，化身「打仔」晉升動作片男星。

九把刀透露，他特地為柯震東調整原著劇本，量身打造「淵仔」這個角色「因為他身上有我想要的那份熱血與不服輸的精神。」《功夫》不僅是一部動作電影，更是九把刀對創作極限的自我挑戰與突破，他以獨有的真摯筆觸與熱血節奏，將成長、正義與命運交織成一場視覺與情感的冒險寓言。

《功夫》故事描述魯蛇高中生淵仔（柯震東飾）跟阿義（朱軒洋飾） 遇上身懷蓋世武功的流浪漢黃駿（戴立忍飾），還有好奇的女同學乙晶（王淨飾）也加入學習功夫的行列，他們不只要重建這個城市的正義，也要解開黃駿的身世之謎，還有「功夫」背後的顛覆性大祕密。