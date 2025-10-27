柯叔元首度挑戰「酗酒家暴父」揭接演背後原因　同台金馬影后飆戲

記者黃庠棻／台北報導

由大愛電視台出品，王重正擔任製作人、章可中執導的溫情勵志電視劇《接住流星的人》於10月23日在大愛電視播出。這部以真實事件改編的兒少劇，集結金馬影后陸小芬、實力派演員檢場與柯叔元同台飆戲，搭配眾多演員共同演出，描繪人性最深處的溫柔與力量，首播前即引發高度話題，被譽為「最能療癒人心的台灣兒少劇代表作」。

▲《接住流星的人》靈感來自慈濟三重「心芽班」課輔志工真實故事。（圖／北投映像電影有限公司提供）

金馬影后陸小芬睽違24年回歸小螢幕，飾演以真實人物為原型的「江柑師姑」。她在劇中以沉靜、溫柔卻堅毅的姿態，接住了一群從破碎家庭中長大的孩子，也溫暖了他們的心。製作人王重正透露「當初陸小芬會答應接演，完全是被劇本打動。這不是一部說教的戲，而是一部真實『愛與關懷』的故事，她希望透過角色讓觀眾看到善意可以改變世界。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《接住流星的人》靈感來自慈濟三重「心芽班」課輔志工真實故事。（圖／北投映像電影有限公司提供）

《接住流星的人》靈感來自慈濟三重「心芽班」課輔志工真實故事，講述一位師姑與孩子們之間的溫情與成長。故事原型人物江柑師姑（陸小芬飾）與博葦（成年由謝展榮飾、少年由陳少卉飾）之間的牽絆，是全劇的靈魂。

▲《接住流星的人》靈感來自慈濟三重「心芽班」課輔志工真實故事。（圖／北投映像電影有限公司提供）

製作人王重正回憶「我第一次聽到故事時，是一場雨中的告別，博葦要被送進育幼院前，跑去找師姑道別。那畫面太真實、太動人，我知道這部戲一定要拍出來。」為重現這段情感轉折，劇組特地動用水車、整晚拍攝，只為捕捉那一刻的眼神。王重正笑說「這場戲沒有什麼台詞，卻有最深的情緒。這就是好演員的力量。」

▲《接住流星的人》靈感來自慈濟三重「心芽班」課輔志工真實故事。（圖／北投映像電影有限公司提供）

資深演員檢場飾演師姑的先生，劇中台詞不多，扮演著江柑師姑最強大的後盾。他默默在精神與經濟上支撐著妻子，被製作人形容是「綠葉中的綠葉」，更印證了那句「一個成功的女性背後，有一個偉大的男人。」

▲《接住流星的人》靈感來自慈濟三重「心芽班」課輔志工真實故事。（圖／北投映像電影有限公司提供）



另一亮點是柯叔元飾演的王慶雄，一名陷入事業失敗與酒精依賴的父親。柯叔元表示「這是我第一次挑戰家暴型角色，因爲製作人盛情邀約，便答應接演這個角色。王慶雄雖然墮落，但他仍有最後的尊嚴。當他丟掉酒瓶的那一刻，就是他選擇『把自己救出來』的開始。」他希望觀眾能透過劇中角色理解「不論幸福或痛苦，都要學會打開心，接受別人的關心與幫助。」

▲《接住流星的人》靈感來自慈濟三重「心芽班」課輔志工真實故事。（圖／北投映像電影有限公司提供）

由於劇情涉及家庭失能與心理創傷，製作團隊採取溫柔引導的方式，先讓孩子們建立情感連結，再引導表演。王重正強調「這不是教他們演戲，而是讓他們在當下『感受』愛。」《接住流星的人》將於2025年10月23日起周一至周五晚間八點，大愛電視首播，YouTube頻道「大愛劇場 DaAiDrama」同步上架。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。