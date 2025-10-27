小S大女兒留學1年「悄換髮型」！被拍近況照：拜拜瀏海 秒釣出親媽

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）19歲大女兒Elly已經在美國就讀南加州大學（USC）一年多，不時會和粉絲分享在當地的生活點滴。近日格外引起討論的是，她悄悄換了新髮型，還成功釣出媽媽留言回應！

▲Elly悄悄換新髮型。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



照片中，可以看到Elly身穿一件象牙白高領上衣，挖肩剪裁襯托出漂亮的肩頸線條。一轉身，她的衣服背後以蝴蝶結收束，露出一大半的光滑美背。

▲Elly跟瀏海說再見。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



有別以往的是，本來留著及眉瀏海的Elly悄悄換了新髮型，「拜拜瀏海！沒瀏海真舒服」，並且以中分亮相，用髮圈紮起俐落的低髮髻，搭配金色圓環耳環與鏈條肩包，讓她渾身散發出優雅氣質卻不張揚。

▲Elly原本留著及眉瀏海。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



有趣的是，Elly睽違近兩個月終於再度更新社群網站後，媽媽小S立刻現身留言區且自豪地說：「誰那麼會生啦！」母女互動馬上吸引大批粉絲按讚。

▲Elly立刻釣出小S留言。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）