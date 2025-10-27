名模林又立爆未婚懷孕！「已經4個月了」身型明顯圓一圈 錄影全被拍

▲穿寬鬆娃娃裝上《女人我最大》，林又立已經懷孕4個多月。



圖文／鏡週刊

今年38歲的模特兒林又立，和大她12歲的男友S先生遠距離穩定交往3年多，早早就凍卵的她，曾放話會先有後婚，如今果然說到做到。圈內傳出消息，指她已經懷孕4個多月，並準備赴美產子，但尚未打算結婚。她日前上《女人我最大》時，身型明顯圓了一圈，還穿上寬鬆娃娃裝，看得出洋溢著即將為人母的幸福喜悅。

林又立和S先生愛的起點頗具戲劇性，早在10年前就因參加中國大陸戈壁超級馬拉松結緣，「那時候看到他在惡劣環境中還能找到食物吃，就被打動了。」兩人原本只是朋友，經過多年聯繫，直到2022年夏天才正式交往，隔年大方公開戀情。

▲林又立熱愛運動，還是馬拉松好手。（翻攝自林又立臉書）



凍卵把握時機 做人成功

▲林又立傳出懷孕，日前上節目時，身型明顯圓了一圈。（翻攝自《女人我最大》IG）



不過，林又立和S先生聚少離多，每兩個月才能見一次面，即便如此，感情依舊穩固。林又立早在幾年前就完成凍卵計畫，坦言：「年紀到了，想太多反而錯過時機。」如今傳出懷孕消息，果然達成所望。

據友人透露，林又立和男友為了小孩之後的生活和求學，打算臨盆前飛至美國生產。過去曾說過先有後婚的她，目前和男友仍沒有結婚計畫，更向身邊友人表示，暫時還不打算結婚，想先好好把小孩生下來。

林又立曾透露，因為男友想要公開戀情，她才會在社群釋出放閃照，「可能我連生小孩，都要被偷拍到，才會在IG上承認，那時候我po認愛照的時候，朋友還以為我被盜帳號。」不過林又立也誇男友幽默、反應快，思路清晰，且工作很成功，在商業方面給她很多建議與分析。

▲林又立（右）和李聖傑（左）都熱愛打網球，曾一度傳出緋聞。（翻攝自網易）



拒滿意度調查 影響性致

▲林又立（左）與好友林可彤（右）合資創立運動品牌「HYPHY」。（翻攝自林又立IG）



前年林又立上節目《小姐不熙娣》，曝光和男友的私房情事，坦言不能接受在過程中，一直被對方問，「所以這樣比較好？還是妳覺得怎麼樣的姿勢比較好？」讓她聽到直接冷掉！雖然知道男友是因為重視她的感受，但她真正的想法是，「可以不用現在在乎嗎？我沒有要你現在尊重我的意思！」林又立認為這一切可以等到結束後再討論，「當下就是加油就好！」

林又立的生活近年出現不少轉變，暫時放緩演藝事業，專注副業。為了學習經營，她報考EMBA進修，再與好友林可彤合資創立運動品牌「HYPHY」。兩人從設計、生產到拍攝宣傳皆親力親為，品牌成立3年就衝出百萬元營收，現已穩坐台灣運動時尚市場領先地位。除了工作與愛情穩定，她的理財觀也相當務實，2021年因媽媽鼓勵，在北市大直買下價值3,000萬元的房產，正式成為有殼族。

▲林又立（左一）是資深名模，2018年曾參加凱渥春酒。左起為李曉涵、洪偉明、林葦茹與王心恬。





