楊祐寧送別71歲父親　妻子長文悼念「公公在病床上從未抱怨」

記者蔡宜芳／綜合報導

男星楊祐寧71歲的父親楊進元因惡性腫瘤，於日前病逝，而楊祐寧26日也特地為父親舉辦生命紀念會，不少演藝圈好友都到場參加。會後，他的妻子Melinda也於社群發文，分享這些日子以來陪伴公公的過程。

▲楊祐寧為父親舉辦感恩紀念會。（圖／記者周宸亘攝）

Melinda在開頭寫下：「我們愛 Daddy，這是必然的事實。但今天，我更想分享的，是在這整段旅程中，我所學會的事。」她提到，照顧公公的這段經歷，讓她更深刻體會信仰的真諦，「我們落在百般試煉中，不是要被擊倒，而是被鍛鍊。」她引用聖經經文：「你們落在百般試煉中，都要以為大喜樂，因為知道你們的信心經過試驗，就生忍耐。」透露家人在艱難時仍學會「完全信任神，並順服祂的時間表」。

▲▼Melinda分享感恩會現場照。（圖／翻攝自Instagram／wangmelinda）

Melinda以摩西的故事比喻人生歷程，指出摩西等了八十年被預備，又在曠野四十年，「當他問：『時間到了嗎？』神說：『還沒。』因為培養偉大的靈魂，需要經過針扎、風暴與苦難。」即使身處等待與無聲的階段，她仍相信神正在修復與塑造，「在安靜，沒有聲音的時候，我們以為祂沉默了；但其實，祂正在做事。」

談到與丈夫楊祐寧共同經歷的心境，她透露，兩人有時會感覺好像一切都停滯不前，但回頭才發現，神早已在暗中安排，「計劃的事或許不會立刻發生，祂卻在一點一滴地拼湊，使萬事互相效力。」她也提到，每天為公公禱告時，常會因看不到改變而不安，直到明白這是信仰中的「長跑」。

Melinda也透露，公公在病床上從未抱怨，反倒樂觀溫柔，「那份力量每天都在提醒我們，信心不只是口中的話，而是活出來的樣子。」她表示，公公以平安、喜樂與善良，為身邊的人留下溫柔力量，「他知道自己要往哪個終點去，所以能夠安然離開。」感性說道：「生命不在於長短，而在於你為生命添加了什麼。謝謝Daddy，也謝謝神。我們依然會跌倒，但深深知道，我們正在邁向蛻變的路上。We love you.」

▲Melinda透露公公即便躺在病床上，也一直都保持樂觀。（圖／翻攝自Instagram／wangmelinda）