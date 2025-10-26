Creepy Nuts狂喊「水啦」嗨炸　〈Bling-Bang-Bang-Born〉掀最高點

記者吳睿慈／台北報導

日本神級嘻哈雙人組Creepy Nuts週末連續兩天在台北Legacy TERA開唱，兩場演出皆創下滿場盛況，主唱 R-指定狂放的饒舌技巧與DJ松永神乎其技的刷碟，徹底征服了歌迷的心，現場氣氛超嗨，兩位更是不斷用中文大喊「水啦！」表達他們對台北場的熱愛與感動！

▲Creepy Nuts首次在台舉辦專場。（圖／Hiroya Brian提供）



Creepy Nuts第四次來台，卻是首次在台舉辦專場，R-指定以標準的中文問候：「大家好，我們是Creepy Nuts，最高！很高興見到你們，開心嗎？水啦！」引爆全場最大歡呼。當R-指定再次問道：「開心嗎？」歌迷高喊回應：「水啦！」讓他興奮地連聲大讚：「水水水水！」緊接中文連發炒熱氣氛：「一起嗨吧，一起跳吧，一起唱吧。」全場陷入一片狂歡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲R-指定爲這次演出學了很多中文。（圖／Hiroya Brian提供）



R-指定透過中文、日文雙語連發，當他發現台下多少有人聽得懂日文，開心地表示「這樣我們就可以多說一點日文了」，但仍努力用中文交流「大家好，我們是來自日本的Creepy Nuts」，並向歌迷請教中文單字「好喝、好吃」，現場還講著台語「呼搭啦」，超道地。

談及這次台北之旅時，R-指定表示：「到台北的第一天晚上有稍微散步一下，往101的方向走時，看到有一區有好多人在戶外一邊享受音樂、一邊喝酒，就像在Partyㄧ樣，感覺真不錯。」他表示：「這兩天的演唱會現場，更能是Party的氛圍，大家可以更Enjoy！能和大家一起唱一起跳，心情真的非常好。」氣氛來到最高潮，DJ松永也喊著：「水啦！」全場再次歡聲雷動。

▲DJ松永喊著「水啦」引起熱烈歡呼聲。（圖／Hiroya Brian提供）



唱到〈Bling-Bang-Bang-Born〉，全場達到最高熱點，一起跳一起唱，相當震撼。最後當 R-指定詢問：「我們還可以再來嗎？」全場高分貝歡呼。演唱會接近尾聲時，Creepy Nuts 向全場大喊「跳起來」，為首次台北專場畫下完美句點，也為歌迷留下了最熱血沸騰、最難忘的「最高」演唱會。Creepy Nuts也表示將來會再來舉辦更多次的演唱會，帶著更精彩的演出，盡快回來跟大家見面。