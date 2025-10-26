吳淡如揭海外房產黑幕！　「誠實人看了錢就換腦袋」怒發函警告

記者張筱涵／綜合報導

藝人兼作家吳淡如近日在臉書發文，親自揭露海外房地產投資中的亂象，氣憤地指出部分仲介「貪婪是沒有止境的，而且會毁掉別人對你所有的信任」，文章一出引起不少投資圈與粉絲討論。

▲吳淡如。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳淡如）



吳淡如強調自己多年從事海外資產管理，合作過的仲介都知道自己是「買房給1%、賣房給2%」，從不砍仲介價，因為「仲介應該有合理利潤，殺價不應該先去殺仲介的價」，也因此格外痛心這次的遭遇。

吳淡如回憶，這名台籍仲介是多年前幫她公司買房起家的，當時還曾主動表示若介紹朋友願意「回饋1%」，但她婉拒了：「我不需要靠這些仲介費用，也不想在一個剛創業的人身上揩油。」不料隨著時間推進，對方「腦袋也換了」，從七月收2％佣金，到九月帳單竟變成3％，理由是「很辛苦，還要跟別的仲介合作」。她直言：「任何法則不可以自己調動。」但警告沒有用，對方依然照收。更誇張的是，對方同時負責的租賃管理帳單裡，「一個月的管理費收了好幾次」，理由竟是「要請當地警察喝咖啡」，讓她氣得直問：「警察也收管理費？」要求對方說清楚帳目，卻得到裝糊塗的回應。

▲吳淡如曬出報價對照表。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳淡如）



吳淡如透露，對方最近又以「幫忙把房子賣得不錯」為由，要求收取4％佣金，甚至主張「多賣的價錢都要給他」。她氣得發文寫道：「我終於發火了。」她指出，當地市場佣金規範是2%，競爭激烈的情況下甚至有仲介只收1%，「你要收到4%，這樣可以證明自己不貪婪嗎？這就是客戶的漲價要歸仲介的概念嗎？」她強調自己不是寫「黑函」，而是「公告函」，要提醒其他投資人警覺，「真正的商人，不會想要因為客戶多賺錢就揩油，這是我對商業的堅持。」

吳淡如也貼出公司房屋的獲利報表表示，該房產售價比原本報價高出約3%，已經讓仲介多賺3%的服務費，但對方仍不滿足，還要再多加1%，「我不知道這是什麼邏輯，是不是以後大家都不要往來的邏輯？」她指出，這種行為等同於「留下買路財」，痛批對方見利忘義，「剛開始誠實的人，可能看了錢就慢慢換了腦袋。變得越來越貪婪。用各種名目，巧收客戶的款項，我之前在日本、越南也都遇到過。」

她最後語重心長地提醒：「我會請我的朋友只要有賣海外房地產的都要小心。賺錢歸賺錢，假借各種名目來收錢的。不值得長期往來。」