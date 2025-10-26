記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星Kai自退伍後，接下網路節目《轉學者》的主持棒，他近來與BTOB李昌燮一起登上網路節目的戀愛實境秀，為4位素人大學生安排聯誼，沒想到，2位男大生三大脫線行徑，讓Kai看得目瞪口呆，更激動到站起來大喊「這句話有合理嗎」、「幹嘛要問這個」。

▲▼女生進場時，兩位男大生呆坐在位置上，Kai傻眼「站起來啊」。（圖／翻攝自ootb STUDIO YouTube）



Kai與BTOB李昌燮出演《轉學者》聯誼篇，2位大學生沒有戀愛經驗，對於與女生打交道也很不熟悉，現場做出許多脫線的行徑，在女生走進餐廳時，兩人坐在位置上沒站起來，表現非常扣分，也讓Kai傻眼大喊：「站起來呀，站起來！」

▲▼男大生開錯話題，Kai也傻眼「問這個幹嘛」。（圖／翻攝自ootb STUDIO YouTube）



接著男大生又問女生，「怎麼會參加聯誼，是在群組裡舉手表示要參加嗎？」令Kai聽得傻眼回覆「這句話有合理嗎」，然後男生又問「妳很常參加聯誼嗎」，Kai再次感到堂皇並表示「幹嘛要問這個」。

兩位男大生表現太生疏，無法主動開話題，也不太貼心沒幫忙倒酒，眾多小細節讓Kai感到很惋惜，影片公開後掀起一陣熱議，兩位男大生被評為約會表現扣分，但也有人認為Kai非常細心，如果跟他一起約會一定會備受照顧，好感度上升。