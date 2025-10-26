台灣電影「左撇子女孩」　奪羅馬影展最佳影片大獎

▲羅馬影展評審團主席寶拉寇提莉絲（Paola Cortellesi）（麥克風講者）25日在羅馬影展典禮宣布，最佳影片由台灣影片「左撇子女孩」獲得。（圖／截自官網直播典禮）

文／中央社

台灣之光閃耀義大利影壇。羅馬影展今天頒獎，台灣電影「左撇子女孩」打敗眾多競爭者，奪下「最佳影片」大獎，導演鄒時擎、童星葉子綺以錄影方式在大會發表感言，感謝獲得此項殊榮肯定。

義大利電視、平面媒體今晚皆以快訊大幅報導「左撇子女孩」奪得本屆羅馬影展（Festa del cinema di Roma）最佳影片，義大利大報晚郵報（Corriere della Sera）更直接以「羅馬影展、台灣獲勝」為標題報導。

羅馬影展評審團主席寶拉寇提莉絲（Paola Cortellesi）今晚親自揭曉最佳影片，由台灣電影「左撇子女孩」（Left-Handed Girl）奪得。該片在義大利文的翻譯名稱為La mia famiglia a Taipei（我在台北的家庭）。

▲馬士媛在《左撇子女孩》中有幾場情緒特別沈重的戲，導演盛讚表現極佳。（圖／光年映畫提供）

典禮現場播放鄒時擎錄影致詞，她表示非常榮幸獲得羅馬影展首獎，感謝評審團的肯定，這部電影源於一個很個人的故事，她花了20年才把故事搬上大銀幕，能在羅馬這個歌詠人文價值的城市獲獎，對她意義深刻；她也特別感謝台灣合作團隊及國際製作夥伴，對這個故事一直深具信心。

▲「左撇子女孩」導演鄒時擎的錄影致詞畫面。（圖／截自官網直播典禮）

葉子綺在錄影致詞中表示，她很高興「左撇子女孩」能在羅馬影展奪得最佳影片，她希望大家和她一樣熱愛這部電影，她聽說該片今年12月會在羅馬上映，希望大家能帶著所有的親朋好友一起到電影院觀賞。

「左撇子女孩」是由旅美台灣導演鄒時擎執導，與西恩貝克（Sean Baker）合作編劇，蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺等主演。鄒時擎自幼在台灣長大，直到輔仁大學畢業後才前往美國深造。

「左撇子女孩」將代表台灣角逐2026奧斯卡金像獎。劇情講述一名單親母親帶著2個女兒遷居台北，在夜市擺攤維生的故事，透過左撇子小女孩宜靜的雙眼看世界。