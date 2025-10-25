《一笑隨歌》12國登頂！李沁握利刃「刺向自己」用鮮血喚醒陳哲遠

記者黃庠棻／台北報導

古裝權謀愛情劇《一笑隨歌》中，陳哲遠跟李沁雙強對決虐戀交纏，屢掀話題，播出後在愛奇藝國際版全球12個國家地區播放榜登頂。劇裡陳哲遠因重傷失憶，持刀怒指李沁，李沁毅然握住他手中的刀刺向自己，以鮮血喚醒他沉睡的情感，陳哲遠找回記憶後抱著她痛哭，成為全劇高潮。

《一笑隨歌》改編自熾翼千羽小說《一笑》，講述錦繡第一女射手「付一笑」（李沁飾）在平陵之戰射傷夙砂大皇子「鳳隨歌」（陳哲遠飾）後遭暗算墜崖，兩人偶然間有了交集，在權謀與復仇中情愫暗生。

出道以來憑藉清純少年形象受到觀眾喜愛的陳哲遠，這次在《一笑隨歌》裡擺脫少年氣，演出夙砂大皇子，展現更具決斷與力量的一面，他說「演戲的幸福感在於能飾演自己希望成為的人，能以角色的思維生活並從中汲取力量。」

今年1月陳哲遠因為鎖骨骨折接受手術，還沒康復就投入《一笑隨歌》拍攝，堅持完成高難度動作戲，鞭刑戲中他的肌肉顫抖並非表演，而是傷痛真實反應，也意外讓角色的痛苦更有感染力。除了動作戲親自上陣外，廣東深圳出身的他，坦言入行後就持續在糾正自己的口音，這次拍《一笑隨歌》他嘗試以原聲演出，配音過程量大且艱難，他一度配音配到崩潰，但最終成果獲得觀眾讚賞，讓他欣慰表示，努力沒有白費。

李沁則被陳哲遠封為「天選付一笑」，她以冷颯與堅韌演出女將軍的力量感，在戰場與情場間進退自如，始終是鳳隨歌最堅定的後盾，付一笑也因此成為近年古裝劇中最具代表性的女性角色之一。她透露，自己印象最深的動作場景是在40度高溫下拍攝的船上爆破戲，一連拍了3、4天，熱浪逼人加上滿身灰塵，讓她笑稱那幾天真是生無可戀。

陳哲遠大讚李沁身手敏捷、轉身漂亮，他說「她轉身時衣襬和頭髮一同飛起，特別有俠女的感覺。」李沁也回誇陳哲遠的單手上馬動作帥到不行，為了完美呈現鏡頭反覆練習，笑說「有一次聽到他摔得很大力，但隔天還是準時現身練習，很佩服他的敬業精神。」

陳哲遠跟李沁在情感戲上的默契同樣備受關注，提起印象深刻的吻戲陳哲遠透露，初吻戲是在爭吵情緒中完成，李沁的台詞「鳳隨歌你聽好了，就算成為廢人我也是心甘情願，誰讓我早就看上你了！」更是令兩人情感升溫，陳哲遠笑說「可能當時拍攝時間比較晚，我發現我們倆嘴巴有點乾，還沾到對方粉底。」

李沁也爆料拍吻戲時，陳哲遠總是在意自己的下顎線，她說「有場吻戲我原本想輕撫他的臉，讓吻戲多一點變化，結果他立刻往後縮，說我這樣會擋到他完美的下顎線。」突然的爆料讓一旁的陳哲遠聽了忍不住害羞。

《一笑隨歌》劇情全面進入高潮，鳳隨歌與付一笑離開養傷的風雨盟後，踏上最後的復仇之路，鳳隨歌殺回玉京，為父報仇也徹底結束多年恩怨。付一笑始終陪伴在他身邊，以箭術相助，成為鳳隨歌最堅定的依靠，兩人情感日漸深厚，鳳隨歌甚至甘願放下權力，只願護她平安，面對動盪的局勢，兩人最終將相守歸隱，還是命運再起波瀾？《一笑隨歌》全集已在愛奇藝國際站熱播。

