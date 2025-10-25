ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

日62歲大咖綠葉演員爆婚外情！
家寧新片留言被罵爆
蔡康永曝小S超大賀卡
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃立成 逸祥 七郎 楊冪 劉亦菲 蔡康永 小S 勝村政信

日本樂團 Conton Candy 登《樂團祭》 鳳小岳表演出狀況隊友跪

記者葉文正／台北報導

全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》，節目特別邀請日本人氣樂團 Conton Candy 示範演出，讓台灣樂團親身感受海外音樂節氛圍。節目中，各團不僅登台展現實力，還有英語試鏡環節，並讓大家互相選出「最有潛力登上國際大舞台」的樂團。其中兩組受矚目的樂團分別是，日前剛拿下金鐘獎「迷你劇集男主角獎」的鳳小岳所領軍的「壓克力柿子」，以及「百合花」，兩團都分享了自己在海外表演的趣事與驚險經歷，展現不同世代樂團面對國際舞台的獨特魅力。

▲壓克力柿子樂團主唱鳳小岳。（圖／《樂團祭》提供）

▲壓克力柿子樂團主唱鳳小岳。（圖／《樂團祭》提供）

由主唱兼創作的鳳小岳，和貝斯手雞屁、吉他手達叔、鼓手李軒組成的「壓克力柿子」，一宣布成團就引起不少迴響，迅速在許多場館舉辦小規模限定演出，甚至受邀到海外音樂節，不管是在溫州音樂節幾萬人面前演出，還是到蘇州演出時才發現器材單不正確，都讓團員印象深刻，而讓鳳小岳難忘的，是一次木吉他導線竟在關鍵個人彈琴段落連續斷線7、8次，最後由團員雞屁跪地用麥克風幫他收音完成演出，讓鳳小岳感謝說：「那一刻真的覺得是兄弟一場！」

▲壓克力柿子樂團主唱鳳小岳。（圖／《樂團祭》提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲百合花樂團吉他手林奕碩。（圖／《樂團祭》提供）

壓克力柿子也遇過各種突發狀況，雞屁笑說：「有一次綵排突然斷弦，好險工具包裡的備弦救了命。」另一回他們連趕兩場演出，結束一場後衝高鐵卻被司機停錯地點，只能提著樂器狂奔闖馬路，「幾乎是最後一秒衝進月台，好險趕上車！」他們也透露樂團的巡演儀式感：「每到不同城市一定要把當地外賣吃好吃滿。」

▲壓克力柿子樂團主唱鳳小岳。（圖／《樂團祭》提供）

▲日本樂團Conton Candy。（圖／《樂團祭》提供）

而成軍多年的百合花則以融合月琴與搖滾的台語風格在國際間屢受注目，曾於7個國家巡演。團員回憶去年於2024年釜山搖滾音樂節的演出，仍印象深刻：「那是我們第一次在韓國參加音樂節，原本以為不會有太多聽眾，沒想到演出開始後觀眾非常熱情投入、人潮也越來越多！我們還準備了韓國歌曲〈百歲人生〉翻唱，聽到這首觀眾直接進入瘋狂狀態！」當團員演到〈藝術家〉時，更有韓國觀眾自發應援，成為他們難忘的舞台回憶。

他們也分享了巡演途中發生的驚險插曲。由於團中使用的月琴屬於台灣傳統樂器、質地脆弱，必須隨身帶上機，有次在西班牙巴塞隆納機場辦理行李時被地勤攔下詢問，擔心月琴無法上機，團員奕碩靈機一動，直接在櫃檯開起「月琴音樂會」，現場旅客和地勤聽得津津有味，緊張氣氛瞬間化解。百合花笑說：「每次到不同國家，我們一定會去當地市場或二手市集，那是最快了解當地文化的地方。」

這次看點還有受邀來台演出的日本女子樂團Conton Candy，她們的夯曲〈普通〉是動畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》的片尾曲，這首歌曲因動畫而吸引了許多海外粉絲，並在多國的J-POP 榜單上獲得冠軍。她們演出完後表示，特別想去台灣的夜市，主唱紬衣對臭豆腐的味道很好奇，貝斯手楓華則說想吃滷肉飯，主唱馬上接話：「全部都想吃！」足見音樂外她們也是美食愛好者。

《樂團祭》即將於12月迎來最終章「《樂團祭》—新世紀的決心」，屆時會舉辦為期 2天加1 天前夜祭的音樂祭，全面釋放節目能量！節目以打造全新聽團生態圈為初衷，這場音樂祭不僅重現節目舞台，更加碼全新大舞台與獨特視覺氛圍，並邀請神秘嘉賓及國際示範團登場。節目中 24 組樂團將全力登上終極舞台，爭取海外演出機會！

消息公布後熱度爆棚，首波驚喜名單由「拍謝少年」領銜登場，預期將掀起今年音樂祭最終巨浪。《樂團祭》感謝祭民一路支持，將於 10 月 27 日中午 12 點開賣「祭民票（早鳥票）」，凡加入官方會員即可優先購買。音樂祭將於 12 月 5 日舉行前夜祭，12 月 6、7 日在新北大都會公園水漾啵啵廣場正式登場。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鳳小岳

推薦閱讀

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！上線12hrs　網留言讚數還比她高

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！上線12hrs　網留言讚數還比她高

3小時前

黃立成才被爆慘虧16.7億「又砸12億買陶朱隱園」　霸氣親回：買三小

黃立成才被爆慘虧16.7億「又砸12億買陶朱隱園」　霸氣親回：買三小

20小時前

獨家／南霸天歌王遭美魔女董娘倒追　狠拒40萬鑽戒原因曝：單身也不行

獨家／南霸天歌王遭美魔女董娘倒追　狠拒40萬鑽戒原因曝：單身也不行

14小時前

逸祥婚禮席開50桌　守貞5年新娘減重45公斤終於要開機

逸祥婚禮席開50桌　守貞5年新娘減重45公斤終於要開機

19小時前

謝和弦挺Andy「為了家人你別太累」！　爆粗話開嗆家寧

謝和弦挺Andy「為了家人你別太累」！　爆粗話開嗆家寧

5小時前

蔡康永曝小S超大賀卡「客人立刻下訂」　揪落款亮點：暗示她是我媽？

蔡康永曝小S超大賀卡「客人立刻下訂」　揪落款亮點：暗示她是我媽？

14小時前

泰王太后駕崩「8電視台秒換黑白LOGO」　新聞變黑白…民眾哭捧遺像

泰王太后駕崩「8電視台秒換黑白LOGO」　新聞變黑白…民眾哭捧遺像

2小時前

楊冪、劉亦菲友情破裂8年「同台零互動」！　尷尬合照畫面曝光

楊冪、劉亦菲友情破裂8年「同台零互動」！　尷尬合照畫面曝光

17小時前

邰智源談坤達等男藝人閃兵　嘆離譜「怎麼會有這樣一個產業鏈」

邰智源談坤達等男藝人閃兵　嘆離譜「怎麼會有這樣一個產業鏈」

18小時前

日62歲大咖綠葉演員爆婚外情！　小三淚訴「遭性騷被他無視」

日62歲大咖綠葉演員爆婚外情！　小三淚訴「遭性騷被他無視」

15小時前

逸祥結婚香蕉談重大轉變　黃國倫談守貞：「如果逸祥說的是真的….」

逸祥結婚香蕉談重大轉變　黃國倫談守貞：「如果逸祥說的是真的….」

18小時前

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

10/24 11:42

熱門影音

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
李洙赫深V踩紅毯！　心疼粉絲淋雨看他

李洙赫深V踩紅毯！　心疼粉絲淋雨看他
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」

楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」

唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
花花:「妖艷賤貨是誇獎」　曾莞婷樂稱：有一定姿色才能當！

花花:「妖艷賤貨是誇獎」　曾莞婷樂稱：有一定姿色才能當！
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

《黑澀會》女星陳米薇創業擁多間公司　曾不被看好..親力親為打電話開發客戶

《黑澀會》女星陳米薇創業擁多間公司　曾不被看好..親力親為打電話開發客戶

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

王偉忠不打擾沈玉琳「問潘若迪就好」　盼小S復出..憂徐媽媽：她需要幫助

王偉忠不打擾沈玉琳「問潘若迪就好」　盼小S復出..憂徐媽媽：她需要幫助

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

看更多

Lulu新婚「馬上要演吵架XD」　陳漢典告白：她是我起床的動力

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

1個月前剛宣布懷孕！　韓女團成員金敘妍慟：聽不到寶寶心跳⋯

17分鐘前11

泰國限娛30天「鬼聲泣3曼谷路跑」緊急宣布延期！　電視台公告道歉

23分鐘前0

劉品言婚禮被破壞…兇手是竟是連晨翔！得知真相「眼眶紅了」崩潰

38分鐘前22

蔡桃貴連假受傷送急診！「臉上縫4針」差點傷到眼　蔡阿嘎心疼曝傷照

48分鐘前0

HYBE首團攻大巨蛋！TXT明年登台開唱完售　「4萬人搶票」加場機率曝

1小時前31

學霸女星驚爆「結了3次婚」！　新郎都是同一人：每一次都感動

1小時前62

鄭志偉：金鐘頒獎怎會找上我？曾寶儀「沒有你不完整」留言被讚爆

1小時前40

最辣月兔來了！AV女優石原希望「喝醉會裸體」：剝蝦殼男生超加分

2小時前1511

獨／64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」　移送法辦

2小時前76

泰王太后駕崩「8電視台秒換黑白LOGO」　新聞變黑白…民眾哭捧遺像

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高
    3小時前3633
  2. 黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小
    20小時前3417
  3. 獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝
    14小時前128
  4. 逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤
    19小時前423
  5. 謝和弦挺Andy「你別太累」！　爆粗話開嗆家寧
    5小時前185
  6. 蔡康永曝小S超大賀卡「客人立刻下訂」揪落款亮點
    14小時前185
  7. 泰王太后駕崩「8電視台秒換黑白LOGO」　
    2小時前126
  8. 楊冪、劉亦菲友情破裂「同台零互動」尷尬合照畫面曝
    17小時前103
  9. 邰智源談坤達閃兵嘆離譜「怎麼會有這樣一個產業鏈」
    18小時前165
  10. 日大咖綠葉演員爆婚外情！小三淚訴：遭性騷被他無視
    15小時前122
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合