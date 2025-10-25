日本樂團 Conton Candy 登《樂團祭》 鳳小岳表演出狀況隊友跪

記者葉文正／台北報導

全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》，節目特別邀請日本人氣樂團 Conton Candy 示範演出，讓台灣樂團親身感受海外音樂節氛圍。節目中，各團不僅登台展現實力，還有英語試鏡環節，並讓大家互相選出「最有潛力登上國際大舞台」的樂團。其中兩組受矚目的樂團分別是，日前剛拿下金鐘獎「迷你劇集男主角獎」的鳳小岳所領軍的「壓克力柿子」，以及「百合花」，兩團都分享了自己在海外表演的趣事與驚險經歷，展現不同世代樂團面對國際舞台的獨特魅力。

▲壓克力柿子樂團主唱鳳小岳。（圖／《樂團祭》提供）



由主唱兼創作的鳳小岳，和貝斯手雞屁、吉他手達叔、鼓手李軒組成的「壓克力柿子」，一宣布成團就引起不少迴響，迅速在許多場館舉辦小規模限定演出，甚至受邀到海外音樂節，不管是在溫州音樂節幾萬人面前演出，還是到蘇州演出時才發現器材單不正確，都讓團員印象深刻，而讓鳳小岳難忘的，是一次木吉他導線竟在關鍵個人彈琴段落連續斷線7、8次，最後由團員雞屁跪地用麥克風幫他收音完成演出，讓鳳小岳感謝說：「那一刻真的覺得是兄弟一場！」

▲百合花樂團吉他手林奕碩。（圖／《樂團祭》提供）



壓克力柿子也遇過各種突發狀況，雞屁笑說：「有一次綵排突然斷弦，好險工具包裡的備弦救了命。」另一回他們連趕兩場演出，結束一場後衝高鐵卻被司機停錯地點，只能提著樂器狂奔闖馬路，「幾乎是最後一秒衝進月台，好險趕上車！」他們也透露樂團的巡演儀式感：「每到不同城市一定要把當地外賣吃好吃滿。」

▲日本樂團Conton Candy。（圖／《樂團祭》提供）



而成軍多年的百合花則以融合月琴與搖滾的台語風格在國際間屢受注目，曾於7個國家巡演。團員回憶去年於2024年釜山搖滾音樂節的演出，仍印象深刻：「那是我們第一次在韓國參加音樂節，原本以為不會有太多聽眾，沒想到演出開始後觀眾非常熱情投入、人潮也越來越多！我們還準備了韓國歌曲〈百歲人生〉翻唱，聽到這首觀眾直接進入瘋狂狀態！」當團員演到〈藝術家〉時，更有韓國觀眾自發應援，成為他們難忘的舞台回憶。



他們也分享了巡演途中發生的驚險插曲。由於團中使用的月琴屬於台灣傳統樂器、質地脆弱，必須隨身帶上機，有次在西班牙巴塞隆納機場辦理行李時被地勤攔下詢問，擔心月琴無法上機，團員奕碩靈機一動，直接在櫃檯開起「月琴音樂會」，現場旅客和地勤聽得津津有味，緊張氣氛瞬間化解。百合花笑說：「每次到不同國家，我們一定會去當地市場或二手市集，那是最快了解當地文化的地方。」



這次看點還有受邀來台演出的日本女子樂團Conton Candy，她們的夯曲〈普通〉是動畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》的片尾曲，這首歌曲因動畫而吸引了許多海外粉絲，並在多國的J-POP 榜單上獲得冠軍。她們演出完後表示，特別想去台灣的夜市，主唱紬衣對臭豆腐的味道很好奇，貝斯手楓華則說想吃滷肉飯，主唱馬上接話：「全部都想吃！」足見音樂外她們也是美食愛好者。



《樂團祭》即將於12月迎來最終章「《樂團祭》—新世紀的決心」，屆時會舉辦為期 2天加1 天前夜祭的音樂祭，全面釋放節目能量！節目以打造全新聽團生態圈為初衷，這場音樂祭不僅重現節目舞台，更加碼全新大舞台與獨特視覺氛圍，並邀請神秘嘉賓及國際示範團登場。節目中 24 組樂團將全力登上終極舞台，爭取海外演出機會！

消息公布後熱度爆棚，首波驚喜名單由「拍謝少年」領銜登場，預期將掀起今年音樂祭最終巨浪。《樂團祭》感謝祭民一路支持，將於 10 月 27 日中午 12 點開賣「祭民票（早鳥票）」，凡加入官方會員即可優先購買。音樂祭將於 12 月 5 日舉行前夜祭，12 月 6、7 日在新北大都會公園水漾啵啵廣場正式登場。