日62歲大咖綠葉演員爆婚外情！
家寧新片留言被罵爆
蔡康永曝小S超大賀卡
泰王太后駕崩「8電視台秒換黑白LOGO」　新聞變黑白…民眾哭捧遺像

記者陳芊秀／綜合報導

泰國國王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）於24日晚間9時21分駕崩，享耆壽93歲。而她與已過世的蒲美蓬國王深受泰國國民愛戴，泰國母親節正是她的生日（8月12日），辭世消息公開後，泰國各家電視台紛紛換上黑白標誌。

▲▼泰王太后駕崩「7電視台秒換黑白LOGO」。（圖／翻攝自X／Khaosod English）

▲泰國王太后詩麗吉駕崩，民眾捧遺像前往醫院致哀。（圖／路透）

泰國各大電視台包括CH5、CH3、CH7、CH8、PBS（泰國公共電視台）、ONE31、PPTV、GMM25等，在25日一早都接連把社群平台大頭照、首頁封面換成黑白標誌與黑白照，貼文動態仍維持彩色。目前公共電視台新聞直播，以及各家電視台新聞報導也呈現黑白畫面。

▲泰國8個主要電視台更換黑白LOGO。（圖／翻攝自X）

▲泰國公共電視台新聞畫面已經切換黑白。（圖／翻攝自X）

據《泰國公共電視台》報導，泰國王室宮務處發布公告王太后陛下安詳辭世後，大批民眾身穿黑衣、手捧詩麗吉王太后的遺像，前往朱拉隆功醫院致哀。還有在台灣發展的泰國網紅「娘娘」，一早也透過限動發黑白照悼念王太后。

▲▼泰國網紅「娘娘」限動哀悼。（圖／翻攝自IG）

▲泰國網紅「娘娘」限動哀悼。（圖／翻攝自IG）

王太后詩麗吉被譽為「世上穿著最優雅的女性之一」，因為曾在美國紐約的榮譽名人堂中，被列為全球12位穿著最優雅的女性中的一人。她過去時常陪同拉瑪九世蒲美蓬國王出訪世界各國，親自準備各種場合所需的服飾，除了身穿泰國傳統代表服飾，也曾請法國設計師皮耶巴曼（Pierre Balmain）為其設計西式服裝，儘管當時泰國政府已準備好資金支持，但蒲美蓬國王卻表示不需由政府負擔，所有費用全用皇室私人資金來支出。夫婦結婚66年感情和睦，至今泰國父親節仍是蒲美蓬國王的生日，母親節是王太后的生日，可見受到國民愛戴的程度。

▲▼王太后詩麗吉曾被譽為「世上穿著最優雅的女性之一」。（圖／翻攝自X）

▲王太后詩麗吉曾被譽為「世上穿著最優雅的女性之一」。（圖／翻攝自X）

苗可麗「打死不素顏」 4點起來完妝看日出！

