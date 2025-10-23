ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
26歲張豐豪「降齡」演高中生　不敢直視黃秋生「嚇爛又榮幸」

記者葉文正／台北報導

《幻愛》金馬得主周冠威執導全新懸疑校園電影《自殺通告》將在11月7日全台上映，揭成績至上的驚悚真相。新生代演員群表現亮眼，其中邵奕玫背負媽媽期待，壓力爆棚憂鬱自殘；張豐豪和戴雅芝是「資優生代表」，飾演學生會會長的張豐豪更和「校長」黃秋生有大量對手戲，直呼根本「嚇爛又榮幸」。《自殺通告》上映倒數話題不斷，IG上正式預告日前竟無預警被消失，本萃電影表示並沒收到任何警告，申訴也未果，已緊急重新上架，希望更多觀眾可以看到這部片。

▲張豐豪(右3)飾演的學生會長經常站在「校長」黃秋生身邊，感受到他強大氣場 。（圖／本萃電影 提供）



《自殺通告》集結金馬影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚演技派，飾演學生的新生代演員也十分搶眼，以《刻在你心底的名字》嶄露頭角的邵奕玫（米米），演出一心想獲得好成績的若嫣，考試壓力加上母親期待，讓她憂鬱自殘，拿美工刀割大腿，處境令人心疼。米米坦言，若嫣追求完美的性格和自己相似，學生時期常睡不到５小時，「我是想著以前那些辛苦時光，去揣摩若嫣無助又想奮力掙扎的心情。」



▲張豐豪壓力山大 。（圖／本萃電影 提供）

電影中她視戴雅芝飾演的珮晴為競爭對手，其中一場戲是珮晴離開後，輔導老師要大家寫下內心想法，她遲遲無法下筆，因腦中閃過念頭竟是：「我終於可以考第一名了！」學生在制度摧殘下的扭曲思想，讓米米直呼挑戰極大，心情非常複雜。



▲邵奕玫在《自殺通告》中背負母親期待，壓力甚大。（圖／本萃電影 提供）

相較邵奕玫為高分身心俱疲，張豐豪和戴雅芝飾演的高材生成績優異，每次都是學校高掛布條的表揚代表，26歲張豐豪因BL劇《彈一場完美戀愛》累積高人氣，「降齡」演出高中學生會會長莫哲瑋，角色吃重，他透露雖然學生時期也常帶領全班做活動和表演，被拱為帶領者，但自從脫離學生後，幾乎不社交，「所以拿到劇本第一個功課就是找出高中帶全班表演的影片，找回沒有任何顧忌的自己！」

不過比起要在上百位學生面前演講，張豐豪最大挑戰還是跟黃秋生對戲，他笑說：「當初得知對手演員是秋生哥，真的嚇爛又榮幸，我看過他太多電影了，對我來說是遙不可及的人。」兩人初見那天，張豐豪因太過緊張，副導還特地安撫要他「放輕鬆」，後來黃秋生知道他學電影，主動聊起電影史，張豐豪回憶：「鏡頭前秋生哥的威嚴、氣場非常強大，我都不敢和他對視，但一回休息室，他就會跟我聊天開玩笑，反差很不可思議。」有點敬畏崇拜又能從容應對的心態，恰巧和片中莫哲瑋對校長感受一樣，加速他入戲。

16歲的戴雅芝曾以《親愛的亞當》入圍金鐘獎，也入選過台北電影節「非常新人」，這次演出的學霸梁珮晴內心暗藏許多秘密，她用「完美」、「空虛」以及「脆弱」來形容角色，戴雅芝說：「珮晴找不到自我認同，她常感覺自己只是一個軀殼，裡面住著她不了解的人，造成空虛感和埋藏了很深的脆弱。」

現就讀實驗高中的她，不像電影中每天和成績賽跑，但仍得應對大小不同的報告。對電影想傳達的議題，她頗有感表示：「跟我在哲學課裡很多的思辨一樣，不求標準答案，顛覆了所謂好學生、壞學生、資優生和問題學生的刻板印象，當教育體制不足的時候，我們在體制外能做些什麼？」

