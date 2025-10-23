五月天阿信「欠超大咖天后歌債5年」終於還了：約他都不出來！

記者蔡琛儀／台北報導

五月天阿信與劉若英為電影《我們意外的勇氣》首度合唱歌曲〈意外勇敢的臉龐〉，溫暖描寫生命中那些「為你而勇敢」的朋友，這首歌誕生於電影試片後，阿信被片中情感打動，攜手小V郁采真創作，邀劉若英共同對唱，兩人多年來互相欣賞、合作多次，卻始終沒有正式合唱作品，這次終於圓夢，阿信笑說：「在生命中很多重要時刻，奶茶都是出其不意的登場。」。

▲▼五月天阿信、劉若英首度合作新歌〈意外勇敢的臉龐〉。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《我們意外的勇氣》由葉如芬與阿信共同監製，導演游紹翔執導，劉若英與薛仕凌主演，劉若英也憑本片入圍金馬獎最佳女主角。阿信笑說：「看完試片覺得非同小可，很感動！臨時跟奶茶說我寫一首歌來合唱，以這名義來跟奶茶合唱。」

劉若英透露從演唱會「飛行日」2020年籌備時就跟阿信邀歌，但轉眼演唱會到了4.0還沒寫出來，笑說：「我要很感謝這部電影，跟阿信邀歌很多年，約他都無法出來，我都他說好好睡覺、好好休息，結果他好好地幫別人寫歌。」體恤阿信工作繁忙，遲遲不敢跟他催歌的劉若英，終於等到了和阿信的合作曲，直說：「我很喜歡！」

MV拍攝時，阿信問劉若英「最近給妳勇氣的人是誰？」話還沒說完就自信接話：「不就是我！」劉若英笑回，阿信確實是那種平時不多聯絡，卻總在關鍵時刻出現的人，這首歌正是兩人多年友情的寫照。