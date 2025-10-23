顏正國告別式細節曝光！經典作重映「完成他遺願」高捷發聲有洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

童星出身、浪子回頭再創破億票房的導演顏正國，本月7日不幸因罹癌辭逝後，今（23）日家人公布告別式訂於11月8日上午10點時，於板橋殯儀館景福廳舉行。





▲顏正國告別式細節曝光。（圖／翻攝自鋼鐵爸臉書）

不僅如此，一場由顏正國生前好友籌劃的《少年吔，安啦！》「珍重再見慈善紀念場」也將於本週六下午於台北市西門町大國賓戲院登場，票房收益將捐贈給顏正國出獄十餘年來，每年都投入關懷奉獻的財團法人臺灣更生保護會新北分會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《少年吔，安啦！》。（圖／牽猴子提供）



即將在西門町大國賓戲院舉行的《少年吔，安啦！》「珍重再見慈善紀念場」，是由一群3年前和顏正國一起投入數位修復版《少年吔，安啦！》院線重映的好友們共同發起。那時帶著顏正國一起全省跑首映、跑映後的銀幕大哥高捷回顧說「阿國一聽說已故製片「坤哥」（張華坤）的《少年吔，安啦！》數位修復版要重新上映，就二話不說立即答應情義相挺，結果真的是全省跑透透從頭挺到底。」

▲《少年吔，安啦！》。（圖／牽猴子提供）

高捷與顏正國攜手努力，最終讓《少年吔，安啦！》片創下全國近千萬房，成為當時本土電影數位修復重映最高賣座紀錄。高捷說這回大夥也是要發揮顏正國當時情義相挺的精神，一起辦《少年吔，安啦！》「珍重再見慈善紀念場」，來延續顏正國生前對臺灣更生保護會義無反顧支持的遺願。

▲《少年吔，安啦！》。（圖／牽猴子提供）

然而，高捷也傷感透露「我和阿國在宣傳《少年吔，安啦！》重映時，起碼一起看了數十遍，但我現想到片尾阿國中彈掛在淡水河邊，一動也不動的那一幕，背景音樂是林強和侯導唱的〈無聲的所在〉主題曲，再想到他現在真的已在一個如歌詞所說的『能夠放輕鬆的無聲的所在』我真的不知如何調整自己的情緒？」

▲《少年吔，安啦！》。（圖／牽猴子提供）

高捷索性呼籲「週六那場珍重再見場的最後，大家就跟著銀幕上打出的〈無聲的所在〉歌詞字幕，把這份對阿國的懷念與悲傷，化為大聲用力唱出的歌聲，獻給天上的阿國！」。

▲《少年吔，安啦！》「珍重再見慈善紀念場」。（圖／牽猴子提供）

《少年吔，安啦！》「珍重再見慈善紀念場」

日期：10/25 ​ (六)

開演時間：15:40

地點：西門國賓大戲院 鉅院廳

​影人出席｜高捷、喜翔、廖慶松、杜篤之