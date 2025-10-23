坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

記者黃庠棻／台北報導

日前新北檢發動藝人閃兵案第三波行動，包括修杰楷、陳柏霖、小杰，以及Energy的書偉、坤達均已認罪並交保，引發社會議論。稍早Energy發聲明，表示自即日起至2026年6月30日，將暫停所有團體性公開演出活動。而坤達的老婆柯佳嬿也因為老公陷入閃兵議題，一舉一動都受到網友關注。

坤達過去因為突發性氣胸開刀免役，後來透過經紀公司表示「15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。」而他在警察到家拘提時，人剛好到加拿大錄製節目，當時家裡只有太太柯佳嬿在。

柯佳嬿當下得知警方來意後，強忍情緒讓檢警入屋搜索，確認坤達不在，交付電話後檢方才離開。不過她與經紀人在事件爆發後都沒有做出任何回應，直到有網友在她的貼文底下留言「5月就收到傳票了，警察上門還幫忙掩護，真會演。」質疑她包庇老公閃兵。

對此，柯佳嬿直接tag該名網友並寫下「並沒有收過，已截圖」，話語中強調家裡並沒有收到「傳票」，她也並沒有對於老公的閃兵事件進行掩護，更罕見表示已經針對酸民留言進行截圖，預告未來不排除會進行提告。

