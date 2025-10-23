1歲兒「哭天搶地離開診間」！路人突掏一包禮物 孫可芳感動：謝謝妳

記者潘慧中／綜合報導

孫可芳儘管要兼顧事業與家庭，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她23日便在社群網站寫下帶小孩看診後，一位陌生女路人送上的一包小禮物，讓她頓時相當感動。

▲孫可芳23日帶兒子看醫生。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）



孫可芳在Instagram限時動態透露，22日帶著「哭天搶地」的1歲兒子離開診間時，有一個女生不但主動送上一包衛生紙、還不斷誇獎小孩既可愛又勇敢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫可芳謝謝路人的善心。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）



對於能在陌生人身上感受到溫柔的安慰，孫可芳心中充滿感動，「不熟悉的地方、狂風暴雨的排隊，趕時間甚至有點脾氣的醫生、爆哭炸鼻涕的寶寶」，再加上「整晚沒睡、還沒吃飯、疲倦不堪的我」，瞬間被撫慰了不少。

▲孫可芳其實整晚都沒睡。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）



身心俱疲的孫可芳，意外從陌生人的善意中得到了安慰，「因為一包衛生紙，瞬間明亮溫暖了起來。謝謝妳。」

孫可芳IG全文：

謝謝今天在小太陽哭天搶地離開診間後

送上一包衛生紙

還不斷跟說他好勇敢好可愛的姨姨

不熟悉的地方、狂風暴雨的排隊

趕時間甚至有點脾氣的醫生、爆哭炸鼻涕的寶寶

整晚沒睡、還沒吃飯、疲倦不堪的我

因為一包衛生紙

瞬間明亮溫暖了起來

謝謝妳