〈GOLDEN〉EJAE練習12年沒出道「曾怨恨音樂」！　靠俞利重返歌壇

記者張筱涵／綜合報導

以神曲〈Golden〉在美國Billboard主榜單「Hot 100」蟬聯八週冠軍、震撼全球的韓國歌手兼作曲家EJAE，近日登上綜藝節目《You Quiz on the Block》，首度回顧自己長達12年的練習生成長史，並分享從默默無聞到站上世界舞台的勵志旅程。

▲EJAE曾在SM娛樂練習12年。（圖／翻攝自韓網）



EJAE在節目中坦言，自己曾是SM娛樂的練習生，與Super Junior、少女時代、SHINee一同受訓長達12年，卻始終未能出道：「出道失敗後，我對K-POP感到心碎，也一度怨恨音樂。」幸而在低谷時，少女時代成員俞利（Yuri） 的一句鼓勵，讓她重燃希望，「我一直對那時的自己感到愧疚，但也因此學會重新開始。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

EJAE也透露，在登上《吉米‧法倫今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）首次現場表演前，曾因嗓音沙啞幾乎失聲，仍咬牙撐完舞台：「那次真的像在演一部真實版的勵志劇。」主持人劉在錫與曹世鎬聽後驚呼連連，節目現場甚至驚喜迎來好萊塢女星史嘉蕾·喬韓森（Scarlett Johansson） 現身，掀起高潮。

出道夢碎後，EJAE以作曲家身分重返音樂圈，創作出Red Velvet〈Psycho〉、aespa〈Armageddon〉等熱門作品，實力獲得業界肯定：「我曾對自己的聲音感到自卑，但在錄製〈Golden〉時，突破高音的那一刻，終於覺得自己戰勝了過去。」

對於能以〈Golden〉登上Billboard榜首，EJAE感性地說：「等待的12年沒有白費，看到韓國音樂被全世界喜愛，真的很驕傲。」她也向仍在追夢的後輩傳遞暖心訊息：「即使無法出道、仍是無名之輩，只要真心熱愛音樂，總有一天也能像〈Golden〉一樣閃耀。」