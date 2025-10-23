小彤老師拆人工血管獲重生 躺在手術台驚「怎麼還醒著？！」

記者葉文正／台北報導

去年經歷一場大病，兩性暢銷作家、愛情天后小彤本月底將和老公迎接結婚22周年「青銅婚」紀念。原本計畫參加郵輪旅遊，卻因最近兩個月數次莫名發燒，擔心身體若在郵輪上出緊急狀況，要動用直升機救援，只好作罷；可喜的是，右肩打化療的人工血管即將拆除，代表右臂就可以恢復正常運作、可以重拾她年少的芭蕾夢，人生清單又前進了一步！

▲小彤老師終於可拆人工血管。（圖／馬可孛羅公關）

小彤每年都會和先生一起出席台大EMBA的春酒，今年令她印象最深刻的是，餐敘中一位男同學特地坐到她旁邊，語重心長問她：「妳有沒有覺得妳嫁了一個很好的老公？」小彤說：「像我這樣從死神手上活過來的人，現在居然能神采奕奕，豐腴圓潤地跟你們聚會，我覺得非常不可思議；當然最重要的就是我有一個很仔細呵護、照顧我的家人，就是我的老公。」

▲小彤老師與先生慶青銅婚。（圖／馬可孛羅公關）

上月底，小彤度過癌後重生的第二個生日；最近，她告別了陪伴她打化療、但也讓她不舒服了一年多的人工血管。回想去年5月做人工血管的緊張，小彤表示：「因爲我是『重症肌無力』，所以麻醉格外麻煩，要特別注意劑量。劑量不足效果不好；過量可能觸發呼吸中止造成休克，所以麻醉科醫師很慎重小心。」

▲小彤老師麻醉過程出現驚訝的情況。（圖／馬可孛羅公關）

當天，她以為麻醉劑施打後幾秒鐘就會睡著了。但也許是因為麻醉師劑量不敢開太高，打完麻醉的1、2分鐘內她仍是清醒的，聽得見護理師與醫師在對話。擔心電影《索命麻醉》男主角在手術過程中只有肉體被麻醉、意識依然清醒的情節發生在自己身上，小彤不斷提醒：「謝謝你們、麻煩你們，我要睡囉⋯⋯」，卻發現自己依然醒著。她就這樣不斷「提醒」了7、8次才真正進入麻醉狀態。

醒來後，胸口靠近右肩的部位劇痛無比，小彤形容痛的程度比胰臟癌手術的傷口還痛，雖然兩天後好轉，但向來「把醫囑當聖旨」的她，這一年多為了避免弄壞右肩的人工血管，她的右手不舉高、不甩動、不提重物、也完全不敢做擴胸或大幅度的動作，所以她才自嘲右手幾乎是廢掉了，戲稱自己「獨臂神尼」。

這一年多，人工血管卡在右肩不時隱隱作痛，睡覺的時候只敢左側睡不敢翻身，也因此影響睡眠了睡眠品質。所幸，這一切終於告一段落，小彤特別感謝結婚22年來，老公對她始終如一的疼愛：「我生病期間，他十分費心憂慮，還白了一些頭髮，如今我可以歲月靜好繼續對抗癌症，都是因為有他的細心呵護、負重前行。」