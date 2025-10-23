快訊／日排球王子爆「偷吃河北彩伽」！發聲道歉：正在深切反省

記者蔡琛儀／綜合報導

日本排球員、被譽為「排球王子」的高橋藍，昨遭到日本媒體《週刊文春》踢爆疑似劈腿，背著正牌網紅女友uka.與AV女神河北彩伽約會過夜，面對醜聞風波延燒，高橋藍今在X（原Twitter）發布簡短日文道歉文，為私生活引起騷動表達歉意與反省，並強調將專注於即將開打的球季。

▲▼ 日本排球男神高橋藍爆背著網紅女友uka.偷吃河北彩伽。（圖／翻攝河北彩伽、高橋藍、uka.IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《週刊文春》的報導指出，24歲的高橋藍在與26歲的辣妹系網紅女友uka.約會，仍被拍到與26歲的河北彩伽私下開房，「肉食行徑」全被《週刊文春》拍下，而他第一時間被《文春》堵訪，面對與uka.和河北彩伽的關係卻是全盤否認，導致形象嚴重受創，三人經紀公司也拒絕回應。

面對醜聞曝光，高橋藍稍早發文寫道：「這次，我的私生活被媒體報導，為此引起的騷動，我正在反省，並深切致歉。」這段聲明雖然沒有提及劈腿細節或兩位女性的名字，但也未否認報導內容是空穴來風，對自身行為表達了懺悔。

▲高橋藍發文道歉。（圖／翻攝高橋藍X）

由於日本V聯賽（SV.LEAGUE）2025-26賽季即將於明日（24日）開幕，高橋藍的發文重點也迅速轉向職業，他強調：「我將會集中精力，專注於從明日開幕的SV.LEAGUE 2025-26賽季的比賽中。」顯然希望透過專注賽事來平息風波。