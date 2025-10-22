網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽：我沒有好好善待她

記者王靖淳／綜合報導

來自台中的網紅「范婉晴」憑著特立獨行的風格引發外界關注，IG更是吸引超過4.2萬的粉絲追蹤，19日她證實媽媽過世，消息曝光後不但掀起網友討論，就連她過往惹怒全網的行徑也遭一一挖出。為此，范婉晴今（22）日首度露面拍兩支短片，並在影片中吐露近期心聲，「向社會大眾道歉自己對媽媽做過的事情。」

▲范婉晴坦承偷過媽媽的錢。（圖／翻攝自Instagram）

據了解，范婉晴的母親過去長期未被妥善照顧，不僅生前模樣消瘦，甚至身體發炎嚴重水腫，原開刀手術費30萬還疑似遭范婉晴騙走。為此，范婉晴19日證實媽媽過世的消息後，似乎引來不少網友的罵聲，讓她今（22）日在IG發布的短片向大眾道歉，同時也揭露自己過往對媽媽造成的種種傷害。

▲范婉晴坦承沒好好善待媽媽。（圖／翻攝自Instagram）

接著，范婉晴在影片中認了曾偷錢及傷害媽媽，「我對我媽媽以前偷過錢，以前跟她大小聲過，以前做了很多傷害她的事情，就是不懂事，然後說了很多傷她的話，可是我不知道她其實在背後一直很努力地活著，很努力地想著要怎麼養家。」談到媽媽的身體狀況，范婉晴坦言對方的身體不好，「都是因為我沒有好好善待她，我沒有好好地對她好，而她最渴望的就是我對她好，因為她對我非常非常的好，我媽媽對我好到一個不行，而我從未正視過她的好。」

▲范婉晴決定正視自己做過的事。（圖／翻攝自Instagram）