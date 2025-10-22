男童遭媽遺棄被霸凌…曾敬驊新片入選國外影展　范少勳喊：校外教學

記者黃庠棻／台北報導

育幼院議題及兒少犯罪電影《失樂園》昨（21）日獲選塔林黑夜國際影展影評人精選競賽單元（Critics’ Picks Competition Programme），是網羅世界各地優秀作品的競賽單元。

▲電影《失樂園》入選塔林黑夜影展。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

電影《失樂園》也同步釋出了國際版海報，畫面呈現在一堵磚紅色高牆前徘徊的孩子、少年和社工，象徵著這些育幼院的孩子和工作者始終無法跨越的社會成見與標籤，引人深思。

塔林是歐洲國家愛沙尼亞的首都，塔林黑夜影展是國際電影製片人協會（FIAPF）認證的A類影展，與柏林、坎城及威尼斯影展是相同層級的國際影展，對於電影《失樂園》入選，導演蔡銀娟表示「《失樂園》能夠入選塔林黑夜影展的影評人精選競賽單元，對我是超大的驚喜與鼓勵！這是一個關於育幼院的孩子們及社工的故事。」

蔡銀娟從2017年就開始進行田調與劇本開發，只是中間挫折重重，在這段漫長而艱辛的創作過程中，幸而遇到許多伸出援手的朋友們，還有許多用心參與劇本開發、籌資、拍攝、製作或宣發的夥伴們，她直呼「沒有你們，這部艱難的電影難以完成，我想向你們致上滿滿的感謝！也很謝謝塔林黑夜影展對我們的鼓勵，像《失樂園》這樣一個發生在台灣的故事，可以讓遙遠的歐洲電影人有所共鳴，這是讓我十分驚喜、也很珍惜的事情。」

對於入選A級國際影展，主演之一范少勳表示超興奮，也將與導演一起前往愛沙尼亞，他開心地說「這應該算是我第一次參加到海外實體影展，前幾年因為疫情，沒有機會參與到，這次有機會可以去參觀看看，很像去戶外教學一樣。」

曾敬驊則開心表示「能與來自各地的作品交流太棒了，期待也能儘快在大銀幕上看到成品！」電影《失樂園》將提及育幼院、兒少犯罪、國際詐騙等議題，這樣的議題也同樣是世界關注的焦點，范少勳認為「兒少其實是一直被關注的議題，每個地區也都有不同的核心問題，但不管在哪裡希望回饋到觀眾的希望都是最溫暖的愛。」

對於電影《失樂園》即將在歐洲的愛沙尼亞進行世界首映，導演蔡銀娟表示「我很好奇歐洲觀眾們看完後的反應。更期盼明年春夏之季，電影在台灣上映時，可以讓更多人瞭解並關心台灣許多弱勢兒少的困境，以及社工和育幼院所面臨的難題。」

監製李怡芳非常期待導演與主演踏上塔林影展的「黑地毯」，她表示「很期待與影展觀眾和影人進行的深度交流。讓這個故事旅行到更遠的地方，在每一個遙遠而陌生的觀眾的心裡，激盪起深刻的共鳴與漣漪。」范少勳則說「這是我完全沒有的經驗，不同的文化、不同的背景，希望回到故事的本質，都可以帶給觀眾一點點的溫暖和共鳴。」曾敬驊認為「因為愛能讓人與人彼此靠近與連結，一種充滿溫度的力量。」

電影《失樂園》描述一位年幼時遭單親媽媽遺棄在育幼院的男孩蕭治和（洪君昊飾），被其他孩子霸凌卻求助無門。而一樁殺狗疑案，則開啟了另一間育幼院的故事，滿懷理想的社工蔡仁興（范少勳飾）一心想感化院裡的孩子卻挫折重重。

而18歲離開育幼院回到老家的YANG（曾敬驊飾），則面臨生存的困境以及詐騙工作的誘惑。故事將由三個視角帶領觀眾走進惡的循環。「失樂園」是形容天使墜落、惡魔誕生的地方。電影《失樂園》裡，有些人因為種種原因往下墜落，如同天使變成惡魔。電影《失樂園》將於11月在愛沙尼亞舉行世界首映，將於2026年在台灣正式上映。