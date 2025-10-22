林襄宿霧脫了！解放比基尼「胸下一片透視」全被拍 真實身材現形

記者潘慧中／綜合報導

林襄儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列和朋友們在菲律賓宿霧遊玩的側拍照，時而穿著胸下全透視的洋裝，時而脫到剩泳衣，「開心的話，曬黑一點也沒關係！」

▲林襄最近去宿霧遊玩。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



照片中，可以看到林襄身穿一件粉色透膚蕾絲長洋裝，薄紗材質在陽光下顯得輕盈飄逸，若隱若現出內搭的深色衣物，加上頂著一頭及腰捲髮，渾身散發出甜美女人味。

▲林襄胸下全透視。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



不只這樣，林襄還換上粉色比基尼，豐滿北半球呼之欲出，半脫白襯衫的舉動，剛好展現纖細腰身，性感程度不但吸引3.2萬人按讚，好身材更是羨煞大批女粉絲！

▲林襄還換穿比基尼。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



事實上，林襄曾強調她的胸部是天生的，「有做的我都會講。」面對外貌一再成為網友的話題，林襄之前也展現高EQ表示，「努力研究變美、努力學習、努力瘦身、飲食控管、戒糖、戒奶、戒掉所有喜歡的食物、努力保養，還要努力存錢，把自己變成喜歡的樣子」，說完也覺得自己很勵志，「10年前的差別，世界上沒有醜女人。」