八點檔2男神曝當兵事蹟！　黃少祺海巡抓走私「半夜摳尿垢」被欺負

記者黃庠棻／台北報導

自2月以來，演藝圈爆發閃兵風波，每次只要有男藝人出席活動，都會被問到相關話題。今（22）日三立八點檔《百味人生》舉辦新卡司發布會，黃少祺、亮哲、丁國琳、陳妍安皆一同出席。其中，黃少祺、亮哲也各自分享了當兵的趣事。

▲黃少祺（左起）、陳妍安、亮哲、丁國琳出席《百味人生》新卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

亮哲早期主持《冒險王》走紅，同時接演不少戲劇，近年來在八點檔有許多亮眼表現，休息了一檔之後又回歸台八，被問及當兵相關話題，他坦言當時沒有想太多就去當兵，加上自己本身熱愛運動，就把入伍「當成戰鬥營」，當了一年兩個月的傳令兵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲亮哲分享當兵趣事。（圖／記者林敬旻攝）

黃少祺也分享自己當兵的故事，當年他還沒有進入演藝圈，大學一畢業就跑去當兵，坦言當時抽籤時很害怕抽到外島，後來他成功留在淡水擔任海巡，不過在入伍前曾聽說有可能會被霸凌、三經半夜被叫醒，更有耳聞「撿肥皂的傳說」，讓他在進去之前相當緊張，在採訪中笑說「男生一起洗澡，沒事不要彎腰」。

▲黃少祺分享當兵趣事。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，黃少祺坦言自己身為大專兵，一入伍就被學長下馬威，第一天晚上就被叫醒，對方拿著一個硬幣跟一個臉盆去廁所清除馬桶上的尿垢，一清就清到早上，連續一個多月，坦言當時「都沒有睡覺」，跟同樣身為大專兵的八九個同梯一起。

▲黃少祺分享當兵趣事。（圖／記者林敬旻攝）

對此，黃少祺還笑說有些硬幣除不到死角，只能伸手用自己的指甲硬摳，被問及除了清除尿垢之外還有沒有其他「被欺負」的事蹟，他尷尬笑說「還有屎垢，只要黃色都是我們清」，更直言「當年的風氣是越申訴越慘」，但回想這一段記憶他仍相當興奮，直呼「回想起來真的很好玩」。

▲黃少祺（左）分享當兵趣事。（圖／記者林敬旻攝）

隨著當兵時間越來越長，黃少祺後來變成「參一」管理人事，坦言自己沒有變成過去欺負他的學長，而當時他擔任海巡兵，主要在淡水碼頭巡邏，防走私、偷渡，當時因為想要得到榮譽假都會很希望自己可以順利抓到，笑說「但都沒抓到，是別人抓到」。