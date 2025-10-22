Annie接棒10年潤娥主持「掀特權爭議」！　網：哪有新人直接當主MC

記者張筱涵／綜合報導

南韓娛樂圈近日掀起熱議！新世界集團會長鄭有慶的長女、同時是新世界集團總括會長李明熙的外孫女、混聲團體All Day Project成員Annie，確定將接下少女時代成員潤娥的主持棒，成為《2025 MBC歌謠大祭典》新任主持人。這位出道僅5個月的「財閥四代偶像」登上年末最大音樂盛典的消息，引爆韓網激烈討論。

▲Annnie接棒潤娥掀起熱議。（圖／翻攝自Instagram／yoona__lim、anniesymoon）



Annie所屬經紀公司The Black Label於21日宣布：「Annie確定將擔任《MBC歌謠大祭典》的主持人，將與SHINee成員崔珉豪一同主持年末現場直播。」潤娥自2015年至2024年連續十年擔任《歌謠大祭典》的代表性主持人，以穩健的台風與優雅的舞台魅力深受觀眾讚譽，如今由剛出道五個月的新人成為接班人，外界紛紛形容這是一次「破格人選」。

Annie畢業於美國哥倫比亞大學藝術史與視覺藝術系，今年6月以All Day Project成員出道，該團以雙主打〈FAMOUS〉、〈WICKED〉打入音源榜前列，被譽為2024年K-pop最火新人之一，但由於她同時擁有「新世界外孫女」、「財閥四代偶像」等標籤，此次主持人任命再次引爆「特權」爭議。

韓國社群論壇瞬間湧入大量留言，意見嚴重分歧。有網友質疑這是「典型的財閥特權」，直言：「出道才五個月的新人成為年末音樂祭的主MC，若不是新世界外孫女，可能連入圍名單都沒有。」也有人嘲諷：「這根本是財閥背景和大公司人脈共同打造的舞台。」部分留言更直言不諱：「哪有新人一開始就當主MC的？這不是音樂節目MC，而是年末大型頒獎典禮欸！」、「以前新人當的都是輔助主持，不是主MC！」、「如果她不是那個背景，這位置會是她的嗎？」

不過也有粉絲持不同看法，認為應該給新人機會，「誰不是第一次開始？潤娥十年前也從新人MC做起」、「All Day Project是今年最熱門的新團，Annie話題度高又有知名度，節目找她主持也合理」、「不管背景如何，重點是她能不能撐得起現場氣場」，還有網友認為「話雖如此，節目每年都有新面孔，這次只是特別一點。」、「與其說是特權，不如說是節目話題營銷成功。」

《MBC歌謠大祭典》向來被視為韓國年末三大音樂盛事之一。潤娥主持十年，以優雅台風與沉穩控場力樹立高標準，也讓「歌謠大祭典女MC」成為象徵性位置，如今由Annie接手，外界普遍認為她壓力不小，不僅要在直播舞台面對數百萬觀眾，也勢必承受「潤娥後繼者」的比較與審視。

Annie是否能以實際主持表現撕下「財閥特權」標籤，成功從質疑中突圍，將在12月31日的《2025 MBC歌謠大祭典》直播現場揭曉答案。而對節目組而言，這場「爭議選角」已提前引爆全韓關注度。韓媒也笑言，無論結果如何，節目組恐怕已經笑著看熱度爆棚了。