天空不作美！吳姍儒主持北跨「放送事業線」拼了　圓圓爆苦練開場受傷

記者孟育民／台北報導

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今（31日）晚間七點熱鬧登場，今年由吳姍儒（Sandy）、黃豪平、夏和熙、圓圓攜手主持，稍早主持群受訪，黃豪平穿10高分恨天高，開砲說：「我就衝著夏和熙，因為去年跟他搭檔主持，他弄破我的褲子。」吳姍儒則身穿西裝套裝，小露事業線相當性感，她笑說：「祝大家圓圓滿滿。」

▲台北跨年主持群吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓。（圖／記者孟育民攝）

四人首次搭檔主持，服裝上還配合主題「大亨小傳」，被問到默契如何？吳姍儒脫口：「我們超級不熟，嚴格來說就是他們三個再跟我熟啦。但能夠一起奮戰6、7個小時，後面就會很熟了，可能結束之後就會去豪平家吃火鍋。」夏和熙則緩夾：「我們還沒暖機，等等就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次主持人還精心準備開場表演，圓圓甚至練到受傷，「我要頂著我的老腰跳舞，我兩天前脊椎間肩韌帶發炎。」而今天恰巧外面下雨，加上舞台上有機關，吳珊儒也擔懮主持到一半跌倒，「舞台上真的很滑，要心心！」

▲圓圓練習到受傷。（圖／記者孟育民攝）

台北跨年卡司也曝光，包括重磅卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞、潮流搖滾i人學長周湯豪、本土嘻哈天團玖壹壹、金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、影視歌三棲全能歌后李千娜、賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN、情歌王子Bii畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS等，眾星輪番開唱一起度過跨年夜。