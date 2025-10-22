直擊演藝圈「神祕人脈鏈」！蕭敬騰、王力宏交友圈超狂…聚餐全被拍

▲温嵐（紅圈者）和賴雅妍被本刊直擊私下聚會，在台式居酒屋吃吃喝喝，離開時還上演十八相送依依不捨情節。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

温嵐和賴雅妍9月被時報周刊CTWANT直擊私下聚會，在台式居酒屋吃吃喝喝非常開心，兩人邊吃邊聊笑聲不斷，互動自然又親暱，此次聚餐看似是要感謝對方力挺首場售票演唱會當嘉賓，兩人雖然一為歌手一是演員，但情同姊妹的「跨界」好感情再度被印證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲峮峮和胡瑋杰在《你好，我是接體員》一起合作，私下也會相約吃鍋。（圖／本刊攝影組）



峮峮今年5月被本刊直擊在結束工作後，和演員胡瑋杰等友人們一起相約吃鍋，胡瑋杰更貼心上演一段「暖男接送」的溫馨戲碼，令人好奇兩人怎會有如此好交情，原來是他們在《你好，我是接體員》中曾合作過，兩人的好交情從戲裡延續到戲外。聚餐結束後他先送峮峮送回到住處後，才獨自開車回家。

▲蕭敬騰和太太Summer曾被本刊直擊開心地和「殯葬天王」李世聰、「長笛公主」賴英里一起用餐。（圖／本刊攝影組）



金曲歌王蕭敬騰在圈中人緣極佳、交遊廣闊，本刊過去曾直擊他與經紀人太太Summer在一家高檔神祕的日本料理餐廳，開心地和「殯葬天王」李世聰、「長笛公主」賴英里一起用餐，離去前4人還在門口一一擁抱道別，上演一直再見不了的十八相送橋段，交情不言而喻。據悉蕭敬騰因是香港影視界大亨向華強夫婦的乾兒子，因為這層關係認識李世聰，還曾搭過李世聰的私人飛機。

▲王力宏曾和蔡明興夫婦聚餐結束後仍在門口聊天許久才分別，似乎在餐廳內還有很多話沒講完，看得出交情匪淺。（圖／本刊攝影組）



王力宏在2022年底被本刊直擊和「台灣第一名模」林志玲及老公黑澤良平（AKIRA）、陳建州和范瑋琪兩對銀色夫婦檔，還有富邦蔡明興、翁美慧，及其兒子蔡承儒等共4對夫婦好友們，於台北市松山區某私廚聚餐。席間王力宏與蔡明興還勾肩搭背，即便結束用餐要離開前，王力宏又在門口與蔡明興夫婦不停聊天，似乎在餐廳內還有很多話沒講完，看來交情匪淺。

延伸閱讀

▸ 「温」馨聚會1／温嵐姐妹熱情相擁畫面超親密 賴雅妍滿臉通紅還比「這手勢」送客

▸ 姊妹情深1／直擊！小S眼眶泛紅仍難掩喪姊思念 全家慶功聚餐具俊曄一動作超暖心

▸ 原始連結