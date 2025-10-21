熊霓甩肉成功「狂減5公斤」　陷糾結：要改衣服還是胖回去？

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」熊霓擁有甜美外型，平時會透過社群記錄日常的她，今（21）日在Threads發文曬出對比照，透露自己最近瘦了5公斤，但卻讓她開始猶豫要去改衣服還是胖回去。貼文及照片曝光後，立刻掀起網友留言討論。

▲熊霓是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）

熊霓表示她從原本今年初的49公斤，成功地降到了44公斤，足足甩肉5公斤之多，為此她也忍不住在文中驚呼：「5公斤的威力真的很大。」緊接著，她也分享在瘦身成功後，感受到的最直接的驚喜。她透露，自己在整理衣服時，意外發現，許多衣服如今都能夠輕鬆地穿上。這份收穫，讓她直呼：「不穿不知道一穿嚇一跳。」

▲熊霓發文透露自己瘦了。（圖／翻攝自Threads／michelle02_14）

然而，在開心之餘，熊霓也面臨了一個煩惱，她在文末拋出了一個問題：「要改衣服還是胖回去？（好糾結）。」貼文曝光後，立刻湧入兩派網友留言給她意見，「都漂亮」、「瘦了，變正了」、「現在又太瘦了」、「當然是胖回去，不能再瘦了」、「現在瘦的有的點過，再肉一點可以」，掀起不小討論。