快訊／修杰楷認閃兵道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責

記者黃庠棻／台北報導

藝人閃兵案繼2月、5月發動搜索後，檢警21日再發動第三波搜索。知名藝人修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉遭拘提到案。其中，42歲修杰楷遭警方拘提到案，震驚各界，他33歲（2016年）5月12日入伍，並且被分發到新北市民政局服替代役，當替代役5個月，因為妻子賈靜雯懷孕，因此提前退役。稍早，修杰楷也發出聲明道歉，認了閃兵。

▲修杰楷道歉。（圖／記者周宸亘攝）

修杰楷下午以50萬元交保，稍早他也透過經紀公司發表道歉聲明，表示「關於檢方的一切調查，我全力配合，針對過去一時失慮，我深感抱歉，後續會虛心接受司法機關的審查。」由於一早在女兒面前被警察上銬帶走，他強調「身為丈夫和父親，讓妻子、孩子受到驚嚇、擔心，我感到十分自責。」

▲修杰楷道歉。（圖／記者周宸亘攝）



不僅如此，修杰楷也提到「我深知身為公眾人物，言行舉止皆受社會關注，因為事件造成不良示範，非常抱歉。兵役制度是國民義務，應以誠信面對，共同維護制度的公平與正義。」面對網友高度關心，他也表示「感謝社會各界的關心，懇請媒體朋友給予空間，讓司法程序順利進行，最後再次向所有受到影響的單位與支持者，致上最深的歉意。」



▲修杰楷道歉。（圖／記者周宸亘攝）

而修杰楷所屬的經紀公司，也一同發表聲明「針對星藝象所屬藝人修杰楷涉入逃避兵役一事，此事造成社會大眾疑慮與失望，我們真誠致歉。身為經紀公司，我們會盡力協助釐清事實、提供正確資訊，也會在後續過程中陪同藝人一同面對。」

【修杰楷聲明】

關於檢方的一切調查，我全力配合，針對過去一時失慮，我深感抱歉，後續會虛心接受司法機關的審查。身為丈夫和父親，讓妻子、孩子受到驚嚇、擔心，我感到十分自責。

我深知身為公眾人物，言行舉止皆受社會關注，因為事件造成不良示範，非常抱歉。兵役制度是國民義務，應以誠信面對，共同維護制度的公平與正義。

感謝社會各界的關心，懇請媒體朋友給予空間，讓司法程序順利進行，最後再次向所有受到影響的單位與支持者，致上最深的歉意。

【星藝象經紀公司聲明】

針對星藝象所屬藝人修杰楷涉入逃避兵役一事，此事造成社會大眾疑慮與失望，我們真誠致歉。

身為經紀公司，我們會盡力協助釐清事實、提供正確資訊，也會在後續過程中陪同藝人一同面對。