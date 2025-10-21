韓女星出道4年才傳「她是元斌姪女」！　神顏激美掀熱議

記者張筱涵／綜合報導

南韓新人演員韓佳乙被證實是「韓流傳奇男神」元斌的親外甥女，消息曝光後立即衝上韓國網路熱搜。她所屬的經紀公司Story J Company 21日向韓媒證實：「目前為止所傳出的內容屬實」，正式確認兩人為三等親關係。

▲▼韓佳乙。（圖／翻攝自Instagram／hgaeul_）



[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，韓佳乙是元斌親姊姊的女兒，但她的演藝之路並未依靠任何家族背景，而是從基層一步步開始。她2022年出演歌手南英珠歌曲〈再次，夢〉MV正式出道，目前在戲劇《飛向月球吧》中飾演馬龍製菓行銷團隊實習生張藝珍，以自然清新的演技逐漸受到關注。

韓佳乙的身分曝光後，許多韓國網友湧入討論串留言，不少人一開始半信半疑，但看到照片後紛紛改口。有網友表示「仔細看真的有幾分神似，尤其眼神很像元斌」，也有人說：「五官沒到很像，但都屬於乾淨又耐看的類型」。有人則笑說：「感覺是同一家基因，臉很乾淨、輪廓漂亮」、「嘴唇真的跟元斌有點像」，也有粉絲驚呼：「一家顏值天花板，基因太強大了吧」。

▲元斌。（圖／翻攝自YouTube／아정당）



也有人稱讚韓佳乙的氣質與鏡頭存在感「真的有演員臉，很有戲劇感」、「不管像不像，她本身就很漂亮」、「帶著一種清爽又專注的氣質，眼神很乾淨」，甚至有網友留言：「看完她在《飛向月球吧》的演出才知道是她，角色存在感很不錯」。

元斌於1997年以《求婚》出道，憑《藍色生死戀》奠定韓流男神地位，之後主演《太極旗飄揚》、《母親》、《大叔》等多部經典電影，獲封「韓國電影最後的純愛男神」。然而自2010年主演《大叔》後，他便幾乎淡出演藝圈，已15年未拍戲，僅以廣告維持曝光。他2015年與演員李奈映結婚，育有一子，一直過著極度低調的家庭生活。

儘管身為元斌的外甥女成為焦點，但韓佳乙選擇走自己的路，韓媒形容她是「沒有靠關係的新生代演員」。隨著名氣開始攀升，外界也期待她能在韓劇市場上發展出屬於自己的代表作。